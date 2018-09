Una donna ha promesso di boicottare Costa Coffee, la seconda catena di caffè più importante del mondo dopo Starbucks, dopo essere stata letteralmente cacciata fuori da un loro negozio mentre allattava il suo bambino “perché non aveva comprato nulla”. La 29enne Kaley Louise Riley si trovava in vacanza a Penzance, in Cornovaglia, quando è avvenuto l’incidente. La donna ha assicurato di aver tutte le intenzioni di acquistare qualcosa dopo aver allattato sua figlia Scarlett, ma ha scelto di darle da mangiare prima perché "le sue urla stridule avrebbero mandato via i clienti". Ma quando un membro dello staff le si è avvicinato chiedendole di andarsene se non avesse in programma di comprare qualcosa, Kaley si è alzata senza battere ciglio e ha lasciato il negozio. Indignata, ha poi raccontato tutto su Facebook. Da parte sua Costa Coffee ha sottolineato che avrebbe dovuto parlare con un “manager” prima di sedersi, Kaley ha affermato che la risposta era "inappropriata" e "insensibile".

"Per farla breve: la carrozzina di Scarlet si era rotta, fuori pioveva a dirotto, e lei si era appena svegliata e aveva molta fame [e] sete. Ho immediatamente individuato un Caffe Costa e sono entrata. Era pieno di gente e così mi sono seduto e l'ho allattata in un angolo. La coda era enorme, ma avevo tutte le intenzioni di comprare qualcosa una volta che si fosse calmata. Questo fino a quando un membro del personale si è avvicinato a me e mi ha detto che dovevo andarmene immediatamente se non avevo intenzione di consumare. Come potete immaginare, ero abbastanza arrabbiata. Ed ora lo sono ancora di più per la risposta di Costa.

In una risposta alla denuncia di Kaley, Costa Coffee aveva detto: "Grazie per esserti messa in contatto. Sfortunatamente ci aspettiamo che chiunque entri nei nostri negozi acquisti un prodotto alimentare o bevande. In queste circostanze, consigliamo di parlare con il gestore del negozio all'arrivo per far loro conoscere la situazione: sarà loro discrezione decidere se sia giusto rimanere o meno nel negozio".

Kaley, originari di Newark , Notts, ha dichiarato: "Ho dovuto rileggere il messaggio circa cinque volte per capire il senso. Non è nemmeno una mancanza di buon senso, ma una mancanza di decenza comune con chiunque gestisca queste situazioni. I bambini devono venire prima di tutto perché sfortunatamente non capiscono che c'è una lunga fila e devono aspettare”.