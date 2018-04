Aveva appena finito di festeggiare il decimo compleanno di suo fratello maggiore quando si è improvvisamente male, per cause che sono ancora in via di accertamento, ed è collassato sul pavimento. Trasportato d'urgenza in ospedale, per Harris McGurk non c'è stato nulla da fare: è morto a soli 7 anni. È successo lo scorso sabato 7 aprile a Edimburgo, dove il bambino viveva insieme alla sua famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dalla stampa locale, il piccolo stava tornando a casa dopo aver partecipato ad una festa in un locale per ragazzi quando ha perso i sensi lungo la strada, che è stata chiusa al traffico per alcune ore per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi del caso. Tuttavia, il decesso di Harris non viene trattato come sospettoso.

Il piccolo si trovava con i suoi familiari quando è stato colto dal malore improvviso. Hanno tentato di rianimarlo, ma tutti i loro sforzi si sono rivelati inutili, così come quelli dei sanitari che lo hanno trasportato all'ospedale pediatrico della città scozzese. Intanto, tutti i suoi cari sono sotto choc, così come la comunità cittadina, che ha affidato ai social network il ricordo di Harris, da tutti definito "un bambino amorevole ed educato". Merito di certo dei suoi genitori, che sono affiancati nelle ultime ore da un team di specialisti che li stanno aiutando a superare la tragedia che li ha colpiti come un fulmine a ciel sereno. "Sono distrutti, la mamma, il papà e i suoi tre fratelli", ha detto alla stampa un amico dei McGurk, il quale ha aggiunto che la giovane vittima "era sempre sorridente, amava il calcio e la cosa più drammatica è che ciò sia avvenuto nel giorno del compleanno di suo fratello". Continuano intanto le indagini degli inquirenti per fare luce sulle cause del decesso, che resta avvolto dal mistero, e per le quali si attendono anche i risultati dell'autopsia.