Sono ore di apprensione e ansia a Rovigo per la sorte di Pierluigi Bonafin e Michela Dal Bianco, la coppia protagonista di uno spaventoso e grave incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo la Statale 16 tra Canaro e Polesella, sempre in provincia di Rovigo. I due fidanzati viaggiavano a bordo della loro Harley Davidson quando, intorno alle 12.30 di domenica, si sono schiantati, per motivi ancora da accertare, contro un'auto che viaggiava lungo la stessa strada. Il conducente della moto, il 46enne avvocato rodigino Pierluigi Bonafin, e la fidanzata 39enne Michela Dal Bianco, educatrice in una comunità riabilitativa di Marghera, sono stati sbalzati violentemente sull'asfalto.

Immediatamente soccorsi dal personale medico e sanitario accorso sul sposto, i due fidanzati sono stati poi trasportati d'urgenza in codice rosso uno all’ospedale di Verona e uno a quello di Padova dove sono stati ricoverati in condizioni gravissime e con prognosi riservata . Viste le gravi ferite riportate, sopratutto agli arti, sul posto è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso col quale i due sono stati portati al pronto soccorso. Sotto shock ma illeso invece il conducente della vettura coinvolta. Sul luogo dell'incidente oltre ai sanitari del Suem sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno provveduto anche ai rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dei fatti.