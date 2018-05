Dopo una dura giornata di lavoro era uscito in motocicletta per un serata da trascorrere con gli amici ma un tragico destino ha voluto che all'appuntamento non arrivasse mai più a causa di un terribile incidente stradale che ha coinvolto proprio uno dei suoi amici e che non gli ha lasciato scampo. A perdere la vita è stato Rudy Biagioni, 26enne residente a Ghivizzano basso, in provincia di Lucca, mentre percorreva le strade della zona in località Piano di Coreglia. Il dramma nella serata di venerdì, intorno alle 20.15 sulla via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che Biagioni si sia scontrato con l'auto del suo amico mentre percorrevano la stessa strada e nella stessa direzione

L'automobilista pare si sia avvicinato alla linea di mezzeria per svoltare a sinistra ma proprio in quel momento stava sopraggiungendo Biagioni in sella alla sua Aprilia 850 e l'impatto è stato inevitabile. Il centauro è stato sbalzato violentemente dal mezzo e ha fatto un volo di diversi metri prima di atterrare sul marciapiede, esanime. Dopo l'allarme lanciato dallo stesso amico, sul posto sono subito accorse l'automedica di Barga e un'ambulanza della misericordia di Gallicano ma purtroppo per il giovane è stato tutto inutile e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sotto choc il conducente della vettura coinvolta nell’incidente che però non è rimasto ferito nell'impatto. Il giovane è stato accompagnato all'ospedale per essere sottoposto ai test dell'alcol e delle droghe, come da prassi in casi come questo, mentre i carabinieri sul luogo dell'incidente hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.