Avrebbe compiuto 39 anni domani e avrebbe voluto festeggiare il compleanno insieme agli amici e ai suoi cari, ma la vita di Gianluca Nari si è spezzata nel pomeriggio di ieri sul raccordo dell'Autistrada A1, mentre rientrava a casa in sella alla sua moto, una Honda Crb. La tragedia si è consumata intorno alle 19,20. Nari, residente a Monzuno, approfittando della bella primaverile aveva deciso di uscire in moto e stava percorrendo, in direzione Bologna, il tratto di raccordo dell’Autostrada del Sole compreso tra il nuovo casello di Sasso Marconi e la nuova Porrettana, quando qualcosa è andato storto.

Il trentottenne ha infatti perso il controllo della motocicletta andandosi a schiantare contro il guard-rail, perdendo la vita sul colpo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. Sono stati gli altri automobilisti a dare l'allarme e chiamare i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Gianluca Nari. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto personale della polizia stradale di Bologna sud, con l’ausilio anche di una pattuglia dei carabinieri e dei tecnici di Autostrade della Direzione Terzo Tronco di Bologna. Il raccordo è stato per un po' chiuso in direzione di Sasso Marconi per permettere il lavoro della polizia e dei soccorritori e per effettuare i necessari rilievi.