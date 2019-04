Incidente mortale nella serata di ieri, sabato 27 aprile, intorno alle 20, sulla strada statale 128 nella zona del lago di Gavoi (Nuoro), in Sardegna. Nel tragico schianto – avvenuto al km 134+400 – ha perso la vita un 29enne, motociclista di Sarule, sempre in provincia di Nuoro. La vittima è Stefano Sedda: secondo quanto riportato sulla base delle prime informazioni, comunque ancora in corso di accertamento, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto Honda Cbr 600, finendo così a terra e sbattendo con violenza sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il 118, nel tentativo di soccorrere il motociclista, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi del caso sono arrivati anche i carabinieri di Gavoi e dell’Aliquota Radiomobile di Ottana, che stanno provando a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Come spiegano alcuni giornali locali, tra cui l’Unione Sarda, Stefano era un meccanico di 29 anni di Orani e aveva un’officiano a Sarule. Al momento dell’incidente, il giovane era da solo. I soccorsi, arrivati insieme ai vigili del fuoco, hanno provato invano a rianimare Stefano, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso del 29enne, che sarebbe morto sul colpo. Ora i carabinieri stanno cercando di capire quale motivo abbia causato l’uscita della moto dalla strada con il conseguente schianto.

Stefano aveva un’officina a Sarule ma viveva a Orani: i genitori sono uno di Orani e l’altro di Sarule. Come raccontano anche i media locali, la grande passione del 29enne erano le moto e molto spesso girava per le strade della Sardegna in sella alla sua motocicletta. Ieri a Gavoi c’era una festa e, secondo quanto riporta l’Unione Sarda, forse il ragazzo aveva partecipato a questa festa e stava poi tornando verso Orani quando è avvenuto il tragico incidente.