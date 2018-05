Fiocco azzurro davvero inaspettato quello spuntato stamattina all'aeroporto Marconi di Bologna, dove poco prima delle 13 una donna ghanese di 27 anni ha dato alla luce il proprio bambino con l’aiuto dei poliziotti della Polaria e degli infermieri del punto di primo soccorso del Marconi. La neo mamma si era recata allo scalo bolognese per prendere un volo per Amburgo, ma all’improvviso si è accorta di avvertire le doglie proprio dopo aver superato i controlli di sicurezza: il travaglio è stato molto rapido e la donna è stata assistita dagli infermieri del 118 e dagli agenti della PolAria. Nel frattempo l’ospedale era già stato avvisato e al Marconi sono arrivate un’ambulanza e l’auto medica.

Ad accorgersi per primo che la 27enne stava per partorire è stato un addetto alla security dell'aeroporto Marconi, che ha attivato immediatamente il Primo soccorso sanitario aeroportuale (Pssa). La mamma e è stata quindi portata nell'ambulatorio dello scalo e poi caricata sull'ambulanza del 118, appena giunta, dove – ha precisato il Marconi – ha dato alla luce il suo figlioletto, prima che il mezzo ripartisse per l'ospedale. La mamma e il suo bimbo, nato con qualche settimana d’anticipo, stanno bene, precisa l'Ausl.