Per un puro caso – purtroppo per lui solo un errore – per qualche giorno un cittadino belga è diventato l'uomo più ricco del mondo. Luc Mahieux, assistente parlamentare della cittadina belga di Dinant, ha infatti scoperto mercoledì scorso che qualcuno aveva versato sul suo conto oltre 2000 miliardi di euro. Una somma enorme che appunto lo ha trasformato nel più ricco del pianeta, anche se a sua insaputa. L’uomo ha scritto della sua storia su Facebook e soprattutto si è fatto vivo con la sua banca che ben presto ha risolto il “problema” cancellando la somma dal suo conto. Ma intanto Mahieux è diventato il beniamino dei media locali: “Ho pensato di risolvere tutti i miei problemi, improvvisamente ero l’uomo più ricco del mondo”, ha raccontato all'emittente locale MaTelé. Ha scherzato della situazione anche su Facebook, dove ha scritto a tutti i suoi potenziali amici di non avere ormai più soldi.

Dopo le verifiche la banca ha provveduto a cancellare la somma – A quanto pare, infatti, dopo aver postato la foto con la folle cifra sul social network, Luc ha ricevuto tantissime richieste di amicizia da persone che neppure conosceva e qualcuno continua a credere sia diventato così ricco. Da quanto emerso, l’Iban di provenienza della somma corrispondeva a quello di un sito di cui l’uomo ha di recente cancellato l'abbonamento che gli costava circa 30 euro al mese. I tecnici antifrode però non si sono ancora spiegati come una simile somma sia arrivata sul suo conto e da dove.