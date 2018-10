Come aveva già fatto tante altre volte, dopo pranzo era andata a riposarsi sdraiandosi sul divano, ma purtroppo da quel sonnellino non si è mai più svegliata. Così è morta improvvisamente a soli 28 anni Giada Dall’Acqua, giovane mamma residente a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, conosciuta in zona come pattinatrice con alle spalle anche dei trascorsi in maglia azzurra. A ritrovarla esanime in casa mercoledì pomeriggio è stato il marito. Dopo aver tentato di contattarla via telefono senza successo, infatti, l'uomo ha deciso di rientrare, trovando la 28enne ancora sul divano. Ha cercato di rianimarla e ha subito contattato il 118 ma all'arrivo dell'ambulanza la donna era già morta e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Una tragedia che ha sconvolto i familiari e tutta la comunità locale, incredula per quanto accaduto. "Era una ragazza in salute, una sportiva: siamo senza parole" racconta infatti chi la conosceva. Giada infatti aveva intrapreso la strada del pattinaggio artistico fin da bambina e non l'ha mai abbandonata arrivando a competere a livello nazionale ed europeo e poi a diventare un’istruttrice. Da tempo collaborava con la «Pietas Julia», la scuola di pattinaggio di Misano, la città in cui era cresciuta e dove aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo del pattinaggio. Probabilmente sarà ora l’autopsia a fornire delle risposte ai familiari e al marito rimasto solo con la loro figlioletta di un anno e mezzo.