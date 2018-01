Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio nell’ambito di un’inchiesta relativa all’aggressione mortale subita da Vijay Patel, 49 anni, di origini indiane nel negozio che l’uomo gestiva a Londra. Secondo le ricostruzioni, sabato sera Patel si sarebbe "rifiutato di vendere cartine per sigarette" ad un gruppo di giovani perché minorenni. In tutta risposta, uno dei membri della gang lo avrebbe colpito con un pugno così violento da mandarlo a tappeto e fargli sbattere la testa. Nonostante il ricovero, l’uomo è spirato nella giornata di lunedì. "In questa fase crediamo che si tratti di un incidente spontaneo non scatenato interamente dal rifiuto di vendere le cartine per sigarette ai sospettati", ha detto Ian Lott, un ispettore investigativo polizia metropolitana e del comando del crimine londinese. "Un uomo ha perso la vita senza motivi. Vogliamo solo che chi ha pagato paghi” ha aggiunto.

Il gruppo è entrato nel negozio di Broadway, nella zona di Mill Hill, sabato intorno alle 23.45 e ha tentato di acquistare un certo numero di articoli, comprese delle cartine per sigarette, ma Patel si è rifiutato. Un portavoce della polizia ha detto: "I tre erano scontenti della decisione e sono diventati aggressivi, minacciando di vandalizzare il negozio. Il negoziante ha provato a mandarli fuori per assicurarsi che non fosse stato fatto alcun danno al negozio. A quel punto la vittima è stata colpita con un solo pugno da uno degli adolescenti ed è caduto sul pavimento. I ragazzi sono fuggiti”. Scotland Yard ha riferito che i propri agenti hanno trovato un uomo disteso sul marciapiede fuori dal negozio, poi ricoverato in ospedale dal London Ambulance Service. I sospettati sono stati descritti come tre maschi di colore, uno con una felpa rossa, jeans neri e scarpe da ginnastica bianche, un altro con una tuta nera o grigia e scarpe da ginnastica nere e il terzo con una felpa con cappuccio di colore scuro e jeans neri.