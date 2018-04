Quando ormai le speranze di ritrovarla in vita smembravano affievolirsi, i soccorritori l'hanno individuata in una buca nella neve mentre si riparava dal freddo gelido ma ancora perfettamente in salute. È la terribile avventura a lieto fine della cagnetta Stellina che dopo cinque giorni tra le montagne della val di Viù, a Usseglio, nel Torinese, è stata recuperata sana e salva dai vigili del fuoco e ha potuto finalmente riabbracciare li suoi padroni. L’animale, due anni, è conosciuto come l’accompagnatrice ufficiale degli scialpinisti che salgono sulla Pala Rusà, si era persa proprio durante una escursione a seguito della caduta di una slavina nella zona. Stellina era rimasta così isolata e senza via di ritorno a oltre 2300 metri di quota.

Dopo cinque lunghi giorni in cui si erano perse le sue tracce, le speranze si stavano assottigliando anche perché la neve ha bloccato i sentieri rendendo quasi impossibili i soccorsi via terra. "La sentivamo abbaiare di notte e sapevamo che era lassù ma non riuscivamo a trovarla. Poi l’abbiamo localizzata col binocolo" hanno raccontato i proprietari, gestori degli impianti a Usseglio. Sono stati allertati così i vigili del fuoco che grazie all'elicottero sono riusciti a individuarla in un anfratto inaccessibile a piedi che con ogni probabilità l'ha protetta dal freddo. Con l'aiuto di un verricello è stata quindi issata a bordo e infine riaccompagnata dai proprietari che l'attendevano a braccia aperte.