Nadinne Bruna è una modella argentina che ha costruito la propria immagine pubblicizzando su Instagram, insieme alla sorella gemella Danna, prodotti cosmetici e procedure per migliorare il proprio fisico. Nell’ultimo periodo ha deciso di fare un ‘regalo’ alle centinaia di migliaia di followers raggiunti sul social network: sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per cambiare il colore degli occhi. La 32enne, infatti, era stanca dei suoi occhi color nocciola tendente verde e ha optato per un azzurro molto chiaro con macchie grigie. Nadinne vive però a Miami, città in cui, nonostante si faccia spesso ricorso alla chirurgia estetica, l’intervento è illegale (così come nel resto degli Stati Uniti). E così si è vista costretta a volare in Colombia per ottenere l’intervento desiderato. Il chirurgo non le ha chiesto neanche una cifra esorbitante: solamente 3.000 dollari. Col senno di poi, Nadinne avrebbe detto ‘no’ al 100% a quell’operazione.

Dopo essere tornata in Florida da Bogotà, Nadine ha iniziato ad avvertire fastidio e bruciore agli occhi e la luce le dava fastidio. All’inizio la modella ha pensato si trattasse degli effetti collaterali di routine post operatori, ma quando ha capito che il problema sarebbe stato persistente è tornata in Colombia per un intervento di riparazione che sistemasse la situazione. L’intervento non ha avuto effetti e la ragazza è stata costretta a rivolgersi ad un squadra di oftalmologi del Bascom Palmer Eye Institute di Miami, guidata dalla dott.ssa Ranya Habash, per la rimozione degli impianti pericolosi lo scorso settembre. Ciò nonostante il danno causato dagli impianti si è rivelato irreversibile, e la 32enne ha perso l’80% della vista dall’occhio sinistro ed il 50% da quello destro. “Ora ci vedo come una 90enne. Prima dell’intervento i miei occhi erano perfetti. Sono stata così stupida. Dopo la mia vista era sempre sfocata, per un anno le mie pupille erano rosse e bruciavano. I miei occhi sono tuttora estremamente sensibili alla luce. L’intervento ha definitivamente distrutto la mia vita” dice la giovane.

A confermare l’irreparabilità del danno è la dottoressa Habash. "Il problema con l'iniezione di una piastra al silicone nell'occhio è che ostruisce il drenaggio dell'occhio, proprio come se fosse un lavandino bloccato” spiega il medico. “La pressione si accumula e si accumula all'interno dell'occhio, provocando infiammazioni e danneggiando le strutture. C'è una ragione per cui queste procedure non sono approvate dalla FDA e questo perché abbiamo visto il danno a lungo termine e irreparabile che possono causare” dice ancora Habash.