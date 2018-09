Una ragazza di venti anni ha perso un dito a causa di un raro cancro alla pelle che, secondo alcuni medici che l’hanno visitata, sarebbe emerso per la brutta abitudine della ragazza di mangiarsi le unghie. Il calvario di Courtney Whithorn – questo il nome della giovane, una studentessa inglese di psicologia che di recente si è trasferita in Australia – è iniziato nel 2014. Secondo la ricostruzione dei tabloid inglesi, la ragazza in quel periodo era particolarmente stressata e, forse a causa anche di atti di bullismo subiti a scuola, aveva iniziato a mangiarsi le unghie. Un brutto vizio che le ha ben presto fatto notare il pessimo aspetto del suo pollice, diventato nero al punto tale che la ragazza lo ha tenuto nascosto per ben quattro anni. Per la vergogna Courtney nascondeva le sue mani a tutti, compresi i suoi genitori. Quando finalmente ha capito di dover mostrare il suo dito a un medico era purtroppo troppo tardi.

“La cosa peggiore è stato scoprire che a causare il cancro è stata l’abitudine di mangiarmi le unghie” – La giovane si è rivolta a un chirurgo plastico nella speranza di farsi ricostruire l’unghia mancante ma a quel punto ha fatto la terribile scoperta: aveva un raro cancro della pelle. Dal giorno della diagnosi arrivata lo scorso luglio la studentessa ha subito diversi interventi ma, nonostante gli sforzi dei medici di salvarle il dito, alla fine è stato necessario procedere con l’amputazione del pollice. “La cosa peggiore è stato scoprire che a causare il cancro è stata l’abitudine di mangiarmi le unghie”, ha dichiarato la ragazza. “Quando mi sono staccata l’unghia quattro anni fa, tenevo la mano a pugno per non far vedere a nessuno, nemmeno ai miei genitori, in che stato fosse e usavo sempre unghie finte”, ha aggiunto. È stato il medico della ragazza ad affermare che il cancro sarebbe stato causato dall’abitudine della giovane di mangiarsi le unghie, ma c'è da dire che questi tesi non è condivisa da altri suoi colleghi.