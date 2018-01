L'amministrazione comunale le aveva garantito un posto part time nella farmacia comunale con tanto di contratto scritto, per questo lei si era fidata e aveva lasciato la sua precedente occupazione full time in una farmacia privata, ma una improvvisa crisi politica all'interno della maggioranza ha fatto saltare l'approvazione del bilancio in consiglio comunale, così lei si è ritrovata disoccupata. È l'incredibile disavventura capitata a una farmacista 35enne di Massa, Sara Buonocore, che nel giorno di San Silvestro ha scoperto di aver perso, insieme ad altri quattro, il tanto sognato posto pubblico quando il consiglio comunale non è riuscito ad approvare il bilancio consolidato.

Una vera doccia fredda per la giovane donna che è anche incinta e con gravidanza a rischio e sperava così col part time di poter stare tranquilla. "Non riesco ancora a crederci, è così crudele" ha dichiarato la donna a Repubblica con gli occhi lucidi e del tutto delusa e arrabbiata per quanto accaduto. "Sognavo la stabilità lavorativa, mi sono licenziata perché dal Comune mi avevano dato garanzie scritte e mi sembrava quello pubblico un posto più sicuro anche in vista di una famiglia in arrivo, e invece finisce così. Ora sono senza lavoro", si è sfogata la 35enne, spiegando: "Ho avuto una minaccia di aborto e quindi sono entrata in maternità anticipata. Per questo avevamo deciso che con due gemelle in arrivo il part time in Comune per noi sarebbe stata la soluzione ideale e mi sono licenziata, dopo aver ricevuto il contratto di assunzione dal Comune".

A tutti,quelli che si sono ritrovati senza il lavoro promesso, il presidente del consiglio comunale, Domenico Ceccotti, ha chiesto scusa. Di fronte alle proteste della donna e del marito, l'assessore al personale del comune toscano ha fatto sapere che "l'Amministrazione proverà a parlare con gli ex datori di lavoro, per capire se è possibile un rientro provvisorio dei farmacisti che si sono licenziati, in attesa di approvare il nostro nuovo bilancio di previsione e il conseguente piano delle assunzioni".