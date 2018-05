È riuscito a intrufolarsi di nascosto in casa di una anziana donna che vive da sola e, approfittando proprio dell'avanzato stato di età della signora, si è stabilito in maniera definitiva nella mansarda della donna dove ha vissuto indisturbato per ben cinque mesi prima di essere scoperto. È l'incredibile impresa di un giovane giapponese, ora arrestato dalla polizia della prefettura di Hyogo, sull'isola di Honshū. Come raccontano alcuni media locali, tutto sarebbe iniziato nel dicembre dello scorso anno quando il giovane, che non ha una casa, ha pensato di approfittare della grande abitazione di una 90enne nella città di Himeji per ripararsi dal freddo.

Probabilmente si è trovato così bene che ha deciso di rimanervi anche perché nessuno si era accorto di lui. Per ben cinque mesi sarebbe entrato e uscito dall'abitazione trovandovi un riparo sicuro e avrebbe continuato a farlo se non si fosse imbattuto nel figlio della donna. Quest'ultimo infatti è tornato per rivedere la madre e durante la sua permanenza ha sentito dei rumori scoperti in mansarda. Quando è andato a vedere ha scoperto l’intruso che russava su un materasso. Senza svegliarlo, il figlio della 90enne ha chiesto spiegazioni alla madre che ha confermato però che non aveva idea di chi fosse l'intruso e che da tempo ormai non saliva le scale. il suo udito malandato avrà fatto il resto. Ai due non è rimasto che chiamare la polizia che ha arrestato il giovane