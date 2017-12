Si sono sposati la scorsa estate, ma poco prima del matrimonio hanno scoperto di essere già stati fidanzati in passato, per la precisione quando erano bambini e avevano solo sei anni. Heidi ed Ed Savitt, entrambi ventiseienni, si sono conosciuti nel 2011 quando frequentavano l'università. Immediatamente hanno iniziato a uscire e nel giro di pochissimo sono diventati ufficialmente una coppia inseparabile. A circa quattro anni dal primo incontro, i due giovani organizzarono una cena con le rispettive famiglie e in quel momento le madri dei due ragazzi si sono rese conto che Heidi ed Ed si erano già conosciuti in passato e da bambini erano stati "fidanzati". "Non credevo nel destino prima di scoprirlo, ma non c'è discussione. Siamo chiaramente destinati a stare insieme!", ha commentato Heidi raccontando la storia al Daily Mail. Fiona Savitt aveva raccontato alla madre di Heidi, Kay Parker, della loro passione per le vacanze in barca a vela, hobby condiviso. Nel corso della cena venne fuori che da bambina Heidi aveva "un ragazzo delle vacanze" che si chiamava Ed e aveva sei anni. Con Ed avevano giocato e si erano tenuti per mano per gran parte delle vacanze.

Tutti pensarono che fosse una strana coincidenza, anche se Fiona spaccò il bicchiere di vino per la sorpresa, ma la conversazione si chiuse rapidamente. In seguito, le due mamme hanno cercato tra gli album di famiglia impolverati e hanno ritrovato quelle vecchie foto che risalivano ormai a vent'anni prima. Dopo circa due settimane, dunque, hanno mostrato quelle fotografie scattate nel 1997 durante una vacanza in Turchia ai figli: nelle immagini erano ritratti proprio Ed e Heidi. "Ho iniziato a urlare, era irreale" ha raccontato Kay. "Nessuno di noi si ricordava che Heidi e Ed si erano conosciuti prima dell'università. Ma durante quella vacanza di due settimane avevano passato moltissimo tempo insieme".

"Quando Kay mi ha mandato la foto di un ragazzino di nome Ed, ho urlato ‘oh mio Dio, quello è Ed!' È stato incredibile. Lo abbiamo spedito a tutti i nostri familiari e amici e tutti erano stupiti. I telefoni non smettevano di squillare", ha raccontato Fiona.