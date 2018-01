Un ragazzino di 14 anni si è suicidato a Senigallia, in provincia di Ancona, impiccandosi ad una trave in una sede scout, sullo Stradone Misa. Il dramma si sarebbe consumato al termine della attività del gruppo. Il giovane avrebbe atteso che gli altri ragazzini abbandonassero la struttura per poi compiere l’insano gesto. Appresa la notizia, i genitori si sono sentiti male e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. Erano stati proprio loro a dare l’allarme, non vedendolo rincasare per l’ora di cena. Sul posto le ambulanze del 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Il giovane si è tolto la vita con una corda, è stato rinvenuto cadavere al tetto del salone al piano superiore del ritrovo scout, nella sede del Corpo nazionale giovani esploratori. Si esclude la pista dell’incidente.

Sul posto è arrivato anche il vice sindaco: "Terribile, terribile…" l'unico commento. Si ignorano le motivazioni che avrebbero spinto il ragazzo al gesto estremo. Al riguardo il Consigliere Perini, membro della CNGEI “Una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti. Non c’è altro da dire. Una tragedia improvvisa ed inimmaginabile ha colpito la famiglia del CNGEI. È doveroso rispettare in silenzio questo enorme dolore che ancora fatichiamo a comprendere. Abbracciamo la famiglia“. I carabinieri di Senigallia ora stanno lavorando per risalire alle cause che hanno portato al suicidio e, secondo le prime testimonianze raccolte, il 14enne non aveva recentemente manifestato segni di particolare disagio.