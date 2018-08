Un uomo di 58 anni è affogato sotto gli occhi del figlio di 10 anni nel canale emiliano romagnolo per cercare di salvare il suo cane da caccia. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, 29 agosto, a Villafranca di Forlì. La vittima si chiamava Claudio Fabbri. È stato proprio il suo bambino, come riporta l’edizione locale del Resto del Carlino, a lanciare l’allarme e chiedendo aiuto ai residenti di una casa distanze circa 200 metri dal posto della tragedia. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si trovava insieme al figlioletto e ai due suoi cani da caccia, uno dei quali sarebbe finito in acqua. A quel punto il 58enne si è buttato nel canale per cercare di tirarlo fuori. Ma mentre l’animale si è salvato, Fabbri è rimasto imprigionato ed è scomparso davanti agli occhi del piccolo. Fabbri sarebbe rimasto bloccato con i piedi nel fango, in assenza di appigli.

Sul posto sono arrivati in tempi rapidissimi i sommozzatori da Bologna e i vigili del fuoco Saf (speleo-alpino-fluviale) specializzati in ricerche di questo tipo. Dopo un'ora di ricerche il corpo è stato ritrovato dai sub dei vigili del fuoco, a circa a una cinquantina di metri di distanza da dove l’uomo era entrato nelle acque dell’immenso reticolo idrico artificiale della regione. Una scena terribile davanti agli occhi del bimbo.