Si era sottoposta a delle sedute di ipnoterapia che le avevano “cambiato la vita", poche settimane prima della drammatica vacanza di famiglia a bordo dalla “Pacific Dawn” in cui ha perso la vita. Natasha Schofield, 47 anni, originaria di Brisbane, era stata a cena con suo marito e i suoi tre figli prima di cadere fuori bordo a circa 150 miglia nautiche a ovest della Nuova Caledonia nel pomeriggio del 12 aprile. Stava passeggiando con il suo uomo sul ponte superiore prima che facesse due passi indietro e si spingesse deliberatamente dal lato sinistro della nave verso l’acqua. Il marito ha cercato di afferrarla per le gambe quando cadeva, ma era troppo lontana. Natasha è morta così.

Nelle ultime ore è emerso che la vittima si era rivolta ad un ipnoterapeuta. Lo scorso 23 febbraio aveva anche pubblicato una recensione a cinque stelle sulla pagina Facebook dello specialista, sostenendo che il servizio le aveva cambiato la vita, dando chiarezza ai suoi pensieri e facendola calmare. "Chiunque stia pensando di fissare un appuntamento, lo faccia: è incredibile e potrebbe essere la risposta che stai cercando", scriveva Natasha.

Un amico della vittima, Damon Smith, ha detto che "ferire la sua famiglia è l'ultima cosa che Natasha avrebbe voluto. Non avrebbe mai fatto del male intenzionalmente a suo marito o ai suoi figli, alla sua famiglia o ai suoi amici, tutto quello che è successo su quella barca è l'esatto opposto di quello che avrebbe mai voluto", ha detto Smith. "Deve essere accaduto qualcosa di molto oscuro e disperato nella sua mente, molto molto rapidamente”. L’uomo ha detto di aver sentito dal marito della signora Schofield che il suo comportamento ha cominciato a cambiare nelle 24 ore precedenti al suicidio, tuttavia la donna gli aveva sempre assicurato di stare bene. “Era una persona su cui poter contare. Generosa e che si sforza solo di aiutare gli altri e rendere la loro vita più felice, mi ha reso una persona migliore ", ha detto Damon.

Dopo l’incidente avvenuto giovedì scorso, le ricerche sono partita immediatamente. Tuttavia il corpo della 47enne non è ancora stato rinvenuto. Ad ogni modo l’ispettore della polizia del Queensland, Rob Graham, non ha dubbi sul fatto che morte della signora Schofield è stata intenzionale. ”Questo non è un incidente sospetto”, ha detto.