Avrebbe messo a segno rapine in banca in piccoli centri della provincia di Siena, fingendosi ogni volta magrebino accentuando l'accento straniero e approfittando della sua carnagione olivastra nel tentativo di depistare le indagini. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Siena le cui indagini hanno portato all'arresto, in esecuzione di una misura di custodia cautelare, di un italiano di 49 anni, di origini pugliesi ma da tempo domiciliato a Grosseto. Rapina aggravata plurima il reato contestato: all'uomo, in particolare, sono stati addebitati sei colpi, avvenuti tra luglio 2016 e novembre 2017, per un bottino complessivo di oltre 100mila euro. Da quanto spiegato il 49enne, dopo l'ultima rapina, si sarebbe anche concesso una vacanza alle Antille.

A destare una certa curiosità però c'è anche un altro elemento: il rapinatore infatti, per ragioni che sono ora al vaglio degli inquirenti, nella sua "carriera" criminale si è concentrato solo ed esclusivamente su una banca, la Monte dei Paschi di Siena, quasi che nutrisse una sorta di predilezione scaramantica per l’istituto bancario senese che in tutte e sei le occasioni gli aveva fruttato un lauto bottino. L'uomo ha cominciato la sua avventura a Rosia, sempre nella provincia senese, il 25 luglio 2016, poi il 29 agosto 2016 aveva operato ad Arbia, in Comune di Asciano, dopo un anno di pausa era tornato alla carica il 7 agosto 2017 per colpire a Vescovado di Murlo e poi, in rapida successione, era stata la volta di San Giovanni D’Asso il 4 settembre 2017, di Sant’Angelo in Colle (18.10.2017) e San Rocco a Pilli (6.11.2017). Il rapinatore ha sempre agito in solitaria e in più di un'occasione, nel tentativo di depistare le indagini, oltre a storpiare la voce ha chiesto consigli ai dipendenti della banca su come inviare il denaro in Marocco.