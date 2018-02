Un uomo di settanta anni è morto in un tragico incidente in Nuova Zelanda. Secondo quanto si legge sui media locali, la vittima è Paul Lenard Batchelor, originaria di Taupo: l’uomo è stato colpito da alcuni massi precipitati su una strada ed è caduto lungo il fiume. Il drammatico incidente è avvenuto sotto gli occhi della moglie dell’anziano. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era fermato su una strada nel distretto di Wanganui insieme anche ad altri veicoli per tentare di ripulire la carreggiata da alcuni detriti. Ma in quel momento è stato colpito da un masso. Subito sono stati allertati i soccorsi – un residente nella zona ha detto che due ragazzi si sono precipitati davanti casa sua per chiedere aiuto – ma purtroppo per il settantenne non c’è stato nulla da fare. Operatori sanitari intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarlo ma, nonostante i loro sforzi, l’uomo – poi portato in ospedale in ambulanza – è stato dichiarato morto poco dopo l’incidente.

La polizia agli automobilisti: "Evitate quella strada" – La polizia ha fatto sapere che sta indagando sull’incidente e nel frattempo ha esortato gli automobilisti a evitare di viaggiare lungo quella strada per motivi di sicurezza. Alcuni residenti della zona, secondo quanto riportato dai media, avrebbero detto di non essere rimasti sorpresi dinanzi a un incidente simile: per molti quella strada in cui si è consumato il dramma è pericolosa e le autorità non fanno gli interventi necessari per evitare simili tragedie.