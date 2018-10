Ha deciso di farsi un tatuaggio sotto il seno destro mentre era in gravidanza. Una scelta dal prezzo amarissimo. Non solo ha perso il bambino, ma ora è in sedia a rotelle. Il tutto per via di un’infezione. La protagonista di questa storia è una 16enne colombiana, Luisa Fernanda Buitrago, che ha raccontato il suo dramma su Facebook. Il suo incubo è iniziato, appunto, con quel tattoo sotto il costato. Subito dopo, la ragazza ha iniziato a sentire dolori alle gambe e ad avere molti problemi di salute. Dopo alcune visite specialistiche ed esami del sangue, i medici hanno capito che quei problemi erano dovuti a un’infezione profonda. Purtroppo il batterio aveva colpito il midollo spinale della giovanissima. Ha quindi dovuto sottoporsi a un’operazione per drenare il liquido infetto e togliersi l’appendice: tutto ciò le ha provocato un aborto spontaneo. ”Le medicine a quel punto erano troppe e il feto non lo ha sopportato”, spiega Luisa.

Una situazione che ha avuto anche gravi ripercussioni anche sull’aspetto psicologico, come affermato dalla stessa 16enne. C’è ovviamente da fare i conti coi problemi legati alla mancanza di libertà dopo la paralisi. “La situazione è stata molto dura, – ha raccontato la ragazza – quando il neurochirurgo mi ha detto ‘non camminerai più’ è stato molto difficile, perché in realtà una giovane su una sedia a rotelle non può fare niente. Per fare qualsiasi cosa ho bisogno di aiuto, non riesco a fare niente da sola. Non sono indipendente e anche la notte ho bisogno di avere qualcuno a disposizione per qualsiasi problema”. Luisa ha affrontato terapie e operazioni, l’anno scorso si è sottoposta a un intervento per rimuovere pus dalla colonna vertebrale, ma ancora non è riuscita a recuperare un sufficiente livello di autonomia e libertà nei movimenti. La 16enne, appena diplomata e col sogno di ingegnere ambientale, subirà un altro intervento nelle prossime settimane con cui spera di sentire di nuovo le sue gambe.