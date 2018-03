Si era fatta un semplice taglietto al dito indice facendo qualcosa in cucina come capita a tutti ma lo ha semplicemente ignorato per giorni e giorni fino a quando la situazione è diventata così grave da dover ricorrere alle cure ospedaliere che però non sono riuscite a salvarle gli arti. È la storia di una nonna britannica, la 54enne Margeurite Henderson, che ora perderà tutti gli arti a causa di un gravissima infezione generalizzata che l'ha colpita attraverso quel taglio. Tutto è iniziato dopo una domenica in famiglia con le figlie al termine della quale la donna si è accorta del taglietto simile a quello che ci si fa con la carta ma non gli ha dato nessuna importanza tanto da non ricordare nemmeno come se lo fosse provocato.

Dopo qualche giorno però si è accorta che il dito le faceva male ancora e che era diventato livido. A questo punto è andata in farmacia per vedere se avevano qualcosa ma le hanno consigliato di farsi vedere al più presto da un dottore. La signora ha preso un appuntamento ma per alcuni impegni lo ha saltato e poi ha lasciato correre per alcune settimane fino a quando un giorno le sue labbra sono diventate blu ed è stata portata in ospedale. Qui la diagnosi di sepsi. La situazione della donna era ormai così grave che è stata sottoposta a coma indotto per una settimana. Fortunatamente è sopravvissuta ma i suoi arti dovranno esse amputati.