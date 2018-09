Un ragazzo di 18 anni è morto tragicamente dopo un terribile volo nel vuoto di diverse centinaia di metri mentre era impegnato in una escursione vicino alla cima di una spettacolare cascata nel Yosemite National Park, nello stato della California, in Usa. La vittima è il giovane Tomer Frankfurter, un adolescente israeliano originario di Gerusalemme, che in Usa stava facendo trekking nei pressi delle cosiddette Nevada Fall. Il dramma nella giornata di mercoledì. L'assistente del medico legale Andrea Stewart ha spiegato che la causa della caduta non è stata accertata ma è stata considerata un incidente. La madre del 18enne però ha riferito ai media locali che le autorità le hanno detto che suo figlio è scivolato mentre cercava di fare un selfie sulla cima delle cascate, meta ambita dai turisti.

L'ufficio del coroner della contea di Mariposa ha detto che il diciottenne era vicino alla cima del Nevada Fall, che è alta circa duecento metri, quando è caduto nel vuoto probabilmente dopo essere scivolato inavvertitamente. Confermando il decesso del giovane, la portavoce del Yosemite National Park, Jamie Richards, ha dichiarato che la morte era sotto inchiesta e non ha potuto rilasciare altri dettagli. Anche il ministero degli Esteri israeliano ha confermato la morte del giovane e ha assicurato che si sta coordinando con i funzionari degli Stati Uniti per trasferire il corpo del ragazzo in Israele.