Coltello alla mano, ha messo a segno una rapina nel supermercato Sigma di Casabianca di Fermo, nelle Marche, ferendo anche il titolare del negozio. Il colpo è avvenuto ieri pomeriggio, 20 marzo, nell’esercizio commerciale che si trova in via Machiavelli, proprio di fronte all’Hotel Royal. Secondo la ricostruzione del Resto Del Carlino, un uomo che stava facendo la spesa, dopo essersi fatto fare un panino al banco salumi, al momento di presentarsi alla cassa, prima ha tirato fuori 5 euro per pagare, poi ha cercato di rubare i soldi contenuti nella cassa. Rincorso dal titolare, Massimo Lupi, tra i due si è accesa una colluttazione che il malvivente ha risolto infliggendogli un paio di coltellate al viso, prima di riuscire a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati subito gli uomini del Commissariato di Polizia di Fermo, ora sulle tracce dell’uomo coadiuvati anche dai Carabinieri del capoluogo.

Tutto è successo ieri tra le 17 e le 17.30. “Ero come sempre al banco salumi – riferisce la moglie di Lupi, Loredana – quando si è avvicinato un giovane che mi ha chiesto un panino. L’ho preparato e consegnato, e poi il ragazzo si è allontanato”. E continua: “Quando si è allontanato – prosegue il racconto – non l’ho perso di vista, perché mi è sembrato sospetto. Può succedere che clienti intaschino prodotti od oggetti e sono rimasta in allerta. Il giovane non era tranquillo e, fatto ancor più particolare, aveva tatuaggi sul volto, però non ne ricordo la forma”. Alla cassa, il giovane si è avventato sul cassetto prelevando il denaro presente. A quel punto il titolare ha provato a fermarlo. Il ladro, con un coltello, l’ha ferito alla tempia sinistra e allo zigomo destro. Quindi è fuggito. Lupi ha ricevuto direttamente sul posto le prime cure da parte dei sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio ed è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Murri di Fermo per essere medicato. Da quantificare il bottino del colpo.