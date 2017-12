Mentre il figlioletto di 3 anni moriva al gelo davanti casa, lei era completamente ‘fatta’ di metanfetamine e marijuana. Non poteva sentire le grida del piccolo, che la implorava di farlo rientrare in casa. Jamie Lyn Basinger, 24 anni, di Morganton, in Nord Carolina, si è dichiarata colpevole di omicidio colposo. Ma nonostante sua confessione, i giudici hanno deciso che non andrà in prigione. I fatti sono avvenuti lo scorso 14 marzo. Il piccolo Landyn aveva festeggiato il suo terzo compleanno un solo giorno prima che morisse tragicamente per l'ipotermia sul portico di casa. Un vicino terrorizzato lo ha scoperto la mattina dopo e ha chiamato immediatamente la polizia. La madre non si era accorta di nulla: era svenuta dopo che, per sua stessa ammissione, il giorno prima aveva assunto un mix di droga, perdendo completamente i sensi. Il bimbo avrebbe urlato, si sarebbe messo a piangere, per poi sbattere i pugni sulla porta di vetro, ma non c'era nulla che riuscisse a svegliare la 24enne. Quando i medici sono giunti sul posto, Landyn era morto già da ore. Ad ucciderlo era stato il freddo.

“Mentre lei era svenuta in casa, Landyn moriva di freddo – ha detto il pm Michelle Lippert al giudice Nathanial Poovey – Doveva sorvegliare il suo bambino. Aveva appena compiuto 3 anni ed era in strada, di notte, al gelo. Per sua stessa ammissione non lo ha sentito: stava dormendo mentre lui moriva di freddo”. La Basinger accettò un patteggiamento: da 19 a 32 mesi, con pena sospesa, (cioè non farà un giorno di carcere), oltre a tre anni di libertà vigilata: inoltre la donna dovrà fornire 72 ore di servizio alla comunità e rispettare tutti gli ordini del Dipartimento dei servizi sociali per quanto riguarda l'altro figlio. "La mia cliente aveva perso i sensi, non ha capito neanche per un momento cosa stesse accadendo", ha detto l'avvocato Frank Webster. "Quando questo è avvenuto, quando ha visto Landyn sulla veranda, è scoppiata in lacrime, cadendo a terra. Non ha mai smesso di piangere da allora, vostro onore" ha detto in tribunale. "Mia figlia dovrà convivere con quello che è successo per il resto della sua vita – ha detto Brenda Basinger, la madre di Jamie, al News Herald – Se Landyn fosse qui, sarebbe felice di sapere che la sua mamma torna a casa”.