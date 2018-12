Un imprenditore di 40 anni si è dato fuoco davanti ai carabinieri ai quali aveva telefonato annunciando l'intenzione di suicidarsi. Le condizioni dell'uomo sono gravi: è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino. L'episodio, reso noto oggi dai militari, è avvenuto la mattina del 20 dicembre in località San Defendente, tra Narzole e Cherasco, in provincia di Cuneo. Di fronte agli uomini in divisa, l'uomo si è versato addosso la benzina e si è dato fuoco. Solo l'intervento dei carabinieri, con gli estintori, ha evitato il peggio. Non sono stati resi noti, al momento, i motivi del gesto.

I fatti, come detto, due mattine fa, quando un imprenditore quarantenne ha contattato telefonicamente la Stazione dalla Compagnia Carabinieri di Bra, annunciando al militare di servizio l'intenzione di suicidarsi e pregandolo di avvertire i propri familiari. Malgrado il militare abbia tentato in tutti i modi di ricondurlo alla ragione, cercando di rasserenarlo e pregandolo di attendere un loro intervento, o quanto meno di comunicargli la posizione, il quarantenne ha bruscamente interrotto la comunicazione.

Con l'ausilio della centrale operativa i Carabinieri hanno subito attuato il piano per rintracciare le persone in pericolo, che prevede – tra l’altro – il tracciamento e la geolocalizzazione del telefono cellulare dell’uomo. Trovata l'area, i militari si sono precipitati sul posto e hanno trovato l’imprenditore, che si trovava nei pressi della propria auto, parcheggiata lungo una strada interpoderale. L’uomo aveva con sé una tanica di liquido infiammabile ed aveva intimato ai militari di non avvicinarsi, ribadendo l’intenzione di togliersi la vita. I carabinieri hanno tentato di calmarlo, ma l’uomo, uscito dall’auto, si è versato addosso tutto il contenuto della tanica fuggendo in aperta campagna e poi dandosi fuoco.