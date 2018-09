Si conoscono sul posto di lavoro – entrambi fanno i camionisti per la stessa azienda di trasporti – e col tempo diventano anche ottimi amici. Poi un giorno scoprono di essere in realtà padre e figlio. Arriva dal Wisconsin (Stati Uniti) la storia di due uomini, Nathan Boos e Bon Degaro, che come hanno raccontato ai media locali hanno scoperto praticamente per caso di essere padre e figlio. La scoperta è arrivata dopo una foto su Facebook: Nathan aveva taggato il suo collega Bob e la sua madre adottiva, dopo aver ricordato quel nome, ha scoperto che quell'uomo era il suo padre biologico. Nathan Boos era stato immediatamente adottato dopo la nascita. Lui sapeva di avere dei genitori adottivi, ma non si era mai chiesto chi fossero i suoi genitori biologici. Bob Degaro da parte sua ha ricordato di essere stato costretto, insieme alla sua ex moglie, di dare subito in adozione il figlio. Erano troppo poveri per poter crescere un bambino e così la mamma naturale di Nathan aveva deciso di affidarlo a una famiglia che lei conosceva e con cui c’era una parentela alla lontana.

Ora vogliono recuperare il tempo perduto – Ha anche detto che scoprire che il suo collega era in realtà suo figlio è stato inizialmente uno choc. “Ci sono giorni in cui ancora non so come comportarmi con lui, o cosa dire. Voglio dire, è mio figlio ma non abbiamo avuto una vera relazione padre-figlio e siamo diventati colleghi ancora prima di scoprire di essere parenti”, ha spiegato l’uomo. Ma ora entrambi hanno deciso di recuperare il tempo perduto: fra pochi mesi Nathan si sposerà e accanto a lui avrà anche il padre biologico.