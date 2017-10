Hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere le coste italiane e sperare, così, in una vita migliore. E probabilmente il lieto fine che tanto desideravano è arrivato. Dopo essere arrivati a Lampedusa, si sono conosciuti ad Agrigento, dove si sono innamorati e dove si sono sposati lo scorso 6 ottobre davanti al sindaco Lillo Fioretti. I protagonisti di questa storia, come riporta il Giornale di Sicilia, sono due giovani migranti di origine nigeriana, poco più che ventenni, che hanno realizzato il loro sogno d'amore nella sala "Rossa" del Municipio della città, dove c'era anche una piccola folla di connazionali e di agrigentini. Uno di questi è stato perfino il testimone di nozze.

"La sposa era bellissima nel suo vestito bianco ed è stata una festa partecipata, della comunità nigeriana che vive ad Agrigento", ha scritto il sindaco Fioretti sul proprio profilo Facebook, ricordando anche la storia dei due innamorati, "giunti a Lampedusa anni fa, dopo una drammatica traversata". Si tratta, come sottolinea il primo cittadino, non solo di amore, ma anche di un caso di integrazione "vissuta nella città dei templi (dove la comunità nigeriana è particolarmente numerosa) e dove il giovane, rifugiato politico, ha trovato occupazione presso un Centro di mediazione interculturale mentre la sposa da tempo lavora presso una famiglia agrigentina. A loro gli auguri miei e di tutta la città".