Aveva espresso alcuni apprezzamenti su un'altra donna in una chat con la sorella, inviandole le foto della ragazza, tanto è bastato però per scatenare la furia della sua fidanzata che, dopo averlo attirato in una trappola, lo ha torturato per ore fino a tagliargli testicoli. La vittima è un giovane kazako, R. Suleimanov, ricoverato in condizioni serie in ospedale e rimasto per sempre senza testicoli. Protagonista dell'aggressione, la sua fidanzata, la 36enne Zhanna Nurzhanova, poi arrestata dalla polizia con l'accusa di lesioni gravi.

Secondo i media locali, tutto sarebbe iniziato quando la 36enne ha guardato il telefono del ragazzo, trovando alcune foto di altre donne. Da lì è risalita alla conversazione con la sorella di lui in cui il giovane faceva apprezzamenti sulle ragazze e confessava di essere attratto in particolare da una di queste. A questo punto è scattato il piano di vendetta. Nurzhanova è accusata di aver attratto il ragazzo facendogli intendere di voler avviare un gioco sessuale, così lo ha legato senza opposizione al letto nella loro casa nella città di Astana, la capitale del Kazakistan, e lo ha torturato.

La donna ha iniziato a inveire contro di lui e a colpirlo ripetutamente in tutte le parti del corpo anche con un bastone, infine gli ha iniettato intorno all'inguine un anestetico, ha preso un bisturi e ha iniziato a fare incisioni fino a tagliargli i testicoli. Solo dopo diverse ore si è decisa a trasportarlo in ospedale dove però i medici non hanno potuto fare niente per riattaccargli i testicoli.