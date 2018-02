Terribile tragedia su lavoro nelle scorse ore in un allevamento di pollame di una società indiana specializzata nel settore. Sette operai, dipendenti dell'impresa, sono morti dopo essersi calati nella fossa settica per ripulirla. Il dramma nel distretto di Chittoor, nello Stato indiano di Andhra Pradesh, dove la società opera da quasi mezzo secolo. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti, spiegando che gli addetti sono rimasti asfissiati dai gas tossici sprigionati dalla fossa.

Secondo quanto riportano i media locali, i primi a calarsi sono stati quattro operai che erano stati delegati alla pulizia manuale del serbatoio della fossa, un'attività che l'impresa compie ogni sei mesi. Appena entrati, però, i quattro sono stati aggrediti dai gas tossici provocati dai liquami e hanno perso i sensi. Dopo qualche tempo, rendendosi conto che qualcosa non andava, sono scesi altri quattro operai che però a loro volta sono svenuti.

Solo a questo punto è scatto l'allarme e nella fossa sono scesi i soccorritori dotati di maschere che hanno portato fuori il cadavere di un operaio ed i corpi degli altri sette che risultavano privi di sensi. Le loro condizioni però erano gravissime e sei di loro purtroppo sono morti successivamente al trasporto in ospedale, facendo salire il numero totale di vittime a sette. La polizia locale ha aperto una indagine sull'accaduto dalla quale sarebbe emerso che il supervisore sanitario degli allevamenti aveva sbagliato la valutazione sanitaria della fossa settica prima di inviare i lavoratori all'interno. Per questo è accusato di aver causato la morte per negligenza insieme al direttore dell'impianto che però è fuggito.