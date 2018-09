Quando ha visto il cane attaccare la sua nipotina di due ani e mezzo non ci ha pensato su due volte: si è scagliata contro l'animale tentando di allontanarlo ma per tutta risposta il pitbull di famiglia ha rivolto la sua rabbia contro di lei sbranandola a morsi. Così è morta sabato scorso Lisa Lloyd, una 49enne canadese residente appena fuori Calgary, nel sud del Paese nordamericano. La piccola stava giovando nel grande giardino dell'abitazione della donna quando è avvenuta la tragedia davanti agli occhi atterriti dei presenti. Per motivi non accertati, l'animale si è scagliato contro la bimba mordendola alle braccia e alle gambe. A questo punto è intervenuta la zia e proprietaria dell'animale per fermarlo ma è stata a sua volta aggredita prima che gli altri riuscissero a bloccare il cane.

La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 18 ma quando i sanitari son giunti sul posto per la signora ormai non c'era più nulla da fare ed è stata dichiarata morta sul posto. Soccorsa e portata immediatamente in un ospedale pediatrico di Alberta invece la piccola che ora è ricoverata in condizioni stabili ma con ferite traumatiche. Le autorità locali hanno detto che il cane che ha attaccato la donna e la bambina, insieme ad un altro cane, sono stati portati via dalla casa e messi in quarantena a Calgary. Saranno monitorati per un periodo di tempo e solo successivamente si deciderà sulla loro sorte. I due animali erano stati allevati dalla vittima come cani da guardia. Un vicini ha spiegato che la donna ha sempre avuto grandi cani nella casa anche in passato per paura dei coyote che arrivavano sulla proprietà ma non si erano mai verificati incidenti di alcun tipo.