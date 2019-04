Un medico russo ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi la donna con cui usciva quando ha scoperto che in passato si era sottoposta ad un intervento chirurgico per cambiare sesso. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Mikhail Tikhonov, 27 anni, avrebbe “cucinato alcune parti del corpo” di Nina Surgutskaya, 25 anni “nel suo forno e ha scaricato i resti nel water”, ha detto alla polizia. La coppia aveva trascorso una serata fuori con a Kursk, prima di tornare nell’appartamento della vittima. La coppia stava facendo sesso quando il medico si rese conto che Nina era "una transessuale" e che aveva subito un intervento chirurgico. L'ha immediatamente strangolata sul suo letto e poi per nascondere l'omicidio, ha smembrato il suo cadavere, ha ammesso lui stesso agli inquirenti della polizia. Tikhonov è stato arrestato e interrogato dopo che Nina è scomparsa e sua madre ha chiamato la polizia per indagare.

"Nina l'ha invitato nel suo appartamento. Hanno continuato a bere alcolici e hanno iniziato ad avere un rapporto sessuale. Allora ha notato che era stato precedentemente un uomo” ha riferito la polizia in merito all’incidente. "Lei ha cercato di convincerlo a continuare a fare sesso, ma in quel momento l'ha afferrata per il collo e stretta strettamente. Si è fermato solo quando non ha più visto segni di vita", ha detto la fonte della polizia. Tikhonov quindi "ha deciso di sbarazzarsi del corpo" e ha portato il cadavere in bagno dove "l’ha smembrato dei suoi organi interni", e li tagliato in piccoli pezzi che ha lavato nel bagno. Poi “ha messo la carne nel forno per far evaporare il liquido in eccesso", quindi ha messo la testa e gli arti in una valigia e li ha portati nel suo appartamento, secondo il rapporto. La polizia l’ha colto sul fatto: La testa era ancora attaccata alla spina dorsale, che aveva coperto di sale "per liberarsi dell'odore". "Non ha avuto il tempo di liberarsi di queste parti del corpo mentre veniva catturato", sempre secondo quanto sostengono le autorità. Tikhonov rischia fino a 20 anni di carcere se condannato.