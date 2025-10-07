6 robot aspirapolvere in sconto da non lasciarsi scappare per il Prime Day di Amazon di ottobre 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione dell'Amazon Prime Day, da oggi 7 ottobre fino a domani 8 ottobre, potete approfittare di offerte super vantaggiose per acquistare un robot aspirapolvere che renda semplice e automatizzata la pulizia della vostra casa.

Sarà sufficiente possedere un abbonamento ad Amazon Prime oppure sottoscrivere la prova gratuita di 30 giorni per aggiungere al carrello i modelli di Dreame, Dyson, Lefant, Samsung e di altre marche specializzate ad un prezzo conveniente.

I migliori robot aspirapolvere da acquistare in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre

Abbiamo sbirciato tra le offerte del Prime Day e preparato una lista delle 6 proposte più vantaggiose per la pulizia della vostra casa. La nostra selezione raccoglie modelli senza fili e robot 2 in 1, aspirapolvere e lavapavimenti, selezionati tra le marche più affidabili in base a potenza, tecnologie intelligenti per la mappatura degli spazi, modalità di lavaggio, autonomie e controllo a distanza.

Leggi anche I Labubu in promozione in occasione del Prime Day di Amazon 2025

1. DREAME X50 Ultra Complete

Sconto del 17% su Dreame X50 Ultra Complete, il robot aspirapolvere e lavapavimenti capace di raggiungere lo sporco in ogni punto della stanza. Dispone di due aste robotiche retraibili per superare ostacoli fino a 6 cm, mentre la tecnologia VersaLift può ridurre la sua altezza a 89 mm, consentendogli di inserirsi negli spazi stretti sotto mobili e letti. La doppia spazzola antigroviglio non fa scappare neanche un capello ed è molto utile per chi ha animali domestici in casa. Utilizza un motore TurboForche che alimenta l'aspirazione Vormax da 20000 Pa, abbastanza potente da garantire la rimozione completa di grandi residui di sporco. Il PowerDock ha un sistema di pulizia automatico che riscalda l'acqua fino a 80° assicurando un igiene eccellente per moci e spazzole.

2. Dyson 360 Vis Nav

Sconto del 7% su Dyson 360 Vis Nav, il robot aspirapolvere con un rullo a tripla azione e quattro modalità di potenza per personalizzare la vostra pulizia. Ideato con un lungo diametro per catturare tutto ciò che lo avvolge, questo robot utilizza una spazzola a tutta larghezza e un condotto laterale estendibile in modo da raccogliere lo sporco anche lungo i perimetri. Una volta scarico, Dyson 360 torna autonomamente alla stazione di ricarica alimentata a presa di corrente.

3. Samsung Jet Bot Combo AI

Sconto del 9% su Jet Bot Combo AI, il robot aspirapolvere e lavapavimenti di casa Samsung che sfrutta un sistema di navigazione e di mappatura spaziale basato sull'AI. Grazie a questa tecnologia smart, può muoversi facilmente evitando di imbattersi in grossi ostacoli o di urtare le persone. La stazione di ricarica Clean Station Steam+ usa il vapore per eliminare completamente i batteri dai panni, assicurando un'igiene eccellente. Quando Jet Bot rileva un tappeto, solleva automaticamente i panni per evitare di bagnarlo o inumidirlo. Rivolgendovi all'assistente vocale Samsung Bixby potete controllare il vostro robot aspirapolvere a distanza, mentre scaricando l'app Smart Things vi è consentito accedere a varie modalità per personalizzare la pulizia di casa.

4. Lefant M3

30% di sconto sul robot aspirapolvere Lefant M3, che grazie alla navigazione LiDar a 360° mappa in maniera precisa la stanza, rilevando tutti gli ostacoli intorno a sé e programmando la pulizia migliore anche al buio. Dispone di una potenza pari a 12000 Pa, la quale combinata al design a V della spazzola principale e ai denti a doppio pettine che evitano la formazione di nodi, rimuove in maniera efficace dal pavimento i peli di animali e i capelli. Questo robot aspirapolvere dall'autonomia di 220 minuti può essere controllato a distanza attraverso l'app Lefant oppure con l'assistenza vocale di Alexa.

5. Roborock QV 35A

Sconto del 37% su Roborock QV 35A, il robot aspirapolvere con aspirazione HyperForce da 8000 Pa. Ruotando a 200 giri al minuto, le due spazzole veloci riescono a rimuovere le macchie più ostinate, mentre la regolazione dei livelli dell'acqua rende questo modello adatto a qualsiasi tipo di pavimento. Roborock QV 35A sfrutta un sistema LiDar per mappare gli spazi circostanti e la tecnologia Reactive Tech per evitare gli ostacoli durante la pulizia. È possibile gestirlo a distanza attraverso l'app Roborock anche su smartwatch e con controllo vocale da terzi dispositivi.

6. Roborock Q7 L5+

Altro prodotto di casa Roborock in offerta, Q7L5+ è disponibile con uno sconto del 45%. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti dispone di tre livelli d'acqua per adattarsi a ogni tipo di pavimento e di un sacchetto per la polvere da 2,7 L che garantisce una pulizia autonoma fino a una settimana. Grazie al sistema di navigazione LiDar a 360° mappa le stanze della casa e prepara un massimo di 3 piani di rimozione dello sporco. La potenza di aspirazione da 8000 Pa cattura la polvere anche su altezze di 2 cm, fermandosi davanti alle zone vietate.