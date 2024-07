video suggerito

Le migliori zanzariere elettriche del 2024 per tenere lontani gli insetti Le zanzariere elettriche sono una soluzione efficace e sicura per liberarsi di zanzare, mosche e altri insetti, senza usare repellenti e sostanze chimiche. Dotate di una lampada UV e di una griglia elettrificata, attirano gli insetti e li fulminano, uccidendoli all'istante. In commercio se ne trovano di diversi tipi, da esterno e da interno. Vediamo quali sono le migliori zanzariere elettriche del momento e quale scegliere.

La nostra top 6

Le zanzariere elettriche, conosciute anche come lampade insetticida, sono la soluzione migliore per liberarsi di zanzare, mosche e altri insetti, senza usare repellenti antizanzare, lozioni e sostanze chimiche, che posso avere un odore sgradevole e che non sempre sono innocui. Sono dotate di una lampada UV che attira gli insetti e una griglia elettrificata che li fulmina all'istante, uccidendoli. Gli insetti morti vengono poi raccolti in un vassoio estraibile posto sulla base della zanzariera. Per potenziare l'effetto della luce, alcune lampade hanno anche una ventola che aspira gli insetti.

In commercio si trovano diversi tipi di zanzariere elettriche, che possono essere usate in casa o all'aperto, per dormire tranquillamente e organizzare cene in giardino, senza rischiare di ritrovarsi ricoperti di punture di zanzare.

Per aiutarvi a scegliere la lampada insetticida più adatta alle vostre esigenze, abbiamo deciso di stilare una classifica delle migliori zanzariere elettriche del 2024, prima però vediamo come funziona una zanzariera elettrica. Preparatevi a dire addio una volta per tutte a irritazioni, allergie, pruriti e arrossamenti dovuti alle punture di insetti!

Per fare questa classifica delle migliori zanzariere elettriche del momento, abbiamo selezionato i dispositivi più venduti e meglio recensiti online, in particolare su Amazon. Abbiamo quindi valutato le caratteristiche tecniche delle lampade, la loro efficacia, il rapporto qualità-prezzo e i pro e contro emersi dalle recensioni di chi ha acquistato e valutato le zanzariere. Troverete, inoltre, alcuni suggerimenti su dove acquistare le zanzariere elettriche al prezzo più conveniente.

Zephir IK040

La più efficace su superfici ampie

Consigliata a chi cerca una zanzariera elettrica: potente; leggera; facile da spostare

Pro: secondo alcuni utenti che l'hanno acquistata e recensita su Amazon, questa zanzariera elettrica cattura e uccide efficacemente tutti gli insetti (zanzare, mosche, mosconi, moscerini, cimici).

Contro: sempre secondo le recensioni su Amazon, il cavo di alimentazione non è molto lungo, quindi potrebbe essere necessario usare una prolunga.

La zanzariera elettrica di Zephir ha una lampada UV da 20 Watt che attira gli insetti e delle griglie metalliche ad alta tensione che li uccidono all'istante. È efficace su un'area di circa 25 metri quadrati e può essere appoggiata su una superficie piana oppure appesa, l'ideale è sospenderla a 1,8 metri d'altezza. Gli insetti morti vengono raccolti nel vassoio sottostante, facile da rimuovere e pulire. Per pulire la griglia, si può usare un piccolo pennello incluso nella confezione. La lampada è efficace e sicura, perché non utilizza sostanze chimiche per uccidere gli insetti.

Tmactime

La più compatta

Consigliata a chi cerca una zanzariera elettrica: per ambienti interni; facile da pulire; a basso consumo

Pro: si tratta di un modello piccolo e silenzioso in grado di eliminare gli insetti in una stanza piuttosto grande.

Contro: alcuni utenti hanno notato che la zanzariera è più efficace nei luoghi al chiuso che all'aperto.

Se cerchi una zanzariera elettrica piccola e non ingombrante, potrebbe fare al caso vostro la zanzariera elettrica di Tmactime, ottima per gli ambienti interni in grado di eliminare le zanzare, le mosche e altri insetti. Si tratta di un modelli a basso consumo, ha una potenza di 220 V ed un motore molto silenzioso, infatti, può essere usata a qualsiasi ora senza disturbare i vicini. Questa zanzariera può coprire una superficie di 25 mq, pertanto, è perfetta sia per l'uso interno che per quello esterno. Per quanto riguarda le operazioni di pulizia, è possibile smontare la lampada e sfilare il cassetto dove sono raccolti tutti gli insetti morti e procedere allo svuotamento.

K Kemper Group Zap

La migliore per esterni

Consigliata a chi cerca una zanzariera elettrica: professionale; versatile; con struttura in plastica

Pro: la zanzariera è molto efficace, perché attira gli insetti con la luce emanata dalle lampade attiniche. In base alle recensioni su Amazon, possiamo dire che è molto robusta e sicura.

Contro: secondo alcune recensioni, questa zanzariera è molto efficace per insetti piccoli.

Una zanzariera elettrica per esterni permette di organizzare cene in giardino senza rischiare che sia rovinata da insetti antipatici. La migliore tra quelle da esterno è certamente la zanzariera elettrica di K Kemper Group, un modello da esterno professionale usato anche dai ristoratori. Attira gli insetti con una lampada attinica e li uccide con una rete elettrificata ad alta tensione. Cattura non solo le zanzare, ma anche mosche, mosconi, moscerini e cimici. Gli insetti morti finiscono nel vassoio estraibile posto nella parte inferiore della lampada antizanzare. Si può appendere con la sua catena o appoggiare su una superficie piana e si può usare sia all'interno che all'esterno. Questo modello copre un'area di circa 150 metri quadrati.

V-TAC

La migliore con luce led

Consigliata a chi cerca una zanzariera elettrica: sicura; facile da spostare; da esterno

Pro: in base alle recensioni su Amazon, possiamo dire che questa lampada è poco ingombrante, silenziosa ed efficace, ottima da tenere in stanza anche durante le ore notturne.

Contro: sempre secondo alcune recensioni, la luce non è molto potente.

Waldbeck è una zanzariera elettriche con luce LED: la luce led serve ad attirare le zanzare e gli altri insetti e più è intensa, più è efficace. Questo modello da 43 Watt è in grado di uccidere tutti i tipi di insetti e lavora in maniera silenziosa ed efficiente. Internamente è composta da due luci LED da 20 watt ciascuna. Tra gli aspetti positivi, c'è anche una completa sicurezza perché le griglie evitano che le mani entrino in contatto con i cavi di alimentazione. Questa zanzariera può essere appoggiata a terra oppure appesa tramite la catena data in dotazione.

Aspectek

La più potente

Consigliata a chi cerca una zanzariera elettrica: versatile; da appendere; economica

Pro: questa zanzariera elettrica ha un raggio d'azione molto ampio e cattura tantissimi tipi di insetti, non solo zanzare. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Contro: secondo le recensioni, la zanzariera è molto grande e leggermente rumorosa quando fulmina gli insetti.

Se cercate una zanzariera elettrica da esterno e da interno molto potente, vi consigliamo il modello di Aspectek. Ha una lampada UV da 40 Watt, che copre un'area di circa 464 metri quadrati e attira zanzare, mosche, moscerini, vespe e cimici. È perfetta, quindi, sia in giardino e in terrazzo, sia in casa. La rete protettiva esterna impedisce il contatto con la griglia elettrificata. Gli insetti morti vengono raccolti in un vassoio estraibile e lavabile. Si può appendere con l'apposita catena a filo o appoggiare su un piano.

Viflykoo

La migliore per interni

Consigliata a chi cerca una zanzariera elettrica: silenziosa; compatta; con gancio

Pro: anche questa zanzariera elettrica ha solo recensioni estremamente positive: ha un ampio raggio d'azione, cattura diversi tipi di insetti ed è silenziosa.

Contro: non è impermeabile, quindi è adatta solo all'uso interno.

Se avete bisogno di coprire una grande area, vi suggeriamo la zanzariera elettrica Viflykoo, che ha una lampada UV da 18 Watt e un raggio d'azione di circa 80 metri quadrati. Il design con griglia a 360° la rende ancora più efficace. Si può appendere o appoggiare su un tavolo in tutta sicurezza, perché la rete esterna impedisce di toccare la griglia elettrica. Zanzare, falene, mosche e altri insetti vengono catturati, fulminati all'istante e raccolti nel cassetto posto sulla base della lampada. È molto silenziosa, quindi potete lasciarla accesa tutta la notte e dormire tranquillamente, liberi dalle zanzare.

Come funziona la zanzariera elettrica

La zanzariera elettrica è formata da una gabbia esterna, fatta in plastica o metallo, che può essere forata solo sulla parte frontale e posteriore oppure su tutti i lati. All'interno c'è una lampada UV o attinica che emette luce blu e attira diversi tipi di insetti, tra cui zanzare, mosche, moscerini, farfalline e vespe.

Oltre alla lampada, contiene una griglia in metallo elettrificata, che fulmina gli insetti e li uccide all'istante. Alcuni dispositivi hanno anche una ventola aspirante. Gli insetti morti vengono poi raccolti in un cassetto estraibile e lavabile, posizionato nella parte inferiore della zanzariera.

A differenza di quanto molti pensano, la lampadina non è dannosa e la trappola per insetti non utilizza sostanze chimiche. Inoltre, la gabbia esterna evita ogni contatto con la griglia elettrificata, quindi è sicura anche per bambini e animali.

Le zanzariere elettriche sono efficaci soprattutto di sera e di notte, perché la luce blu contrasta con il buio e attira gli insetti. Alcuni modelli, però, funzionano anche di giorno. Per la massima efficacia, si consiglia di posizionare lo sterminainsetti vicino a porte e finestre, per evitare che le zanzare entrino in casa.

Come scegliere le zanzariere elettriche

Abbiamo visto come sono fatte le zanzariere elettriche e quali sono le migliori attualmente in commercio, ora dobbiamo capire come scegliere tra tutte quella più adatta alle proprie esigenze. Il primo fattore da considerare è il tipo di zanzariera elettrica, che può essere da interno e da esterno. Bisogna poi considerare la struttura, il tipo di alimentazione e la potenza della lampada.

Se volete usarla in ambienti molto ampi, non dimenticate di controllare il raggio di azione. Infine, tenete conto di alcuni elementi che potenziano l'efficacia della zanzariera e ne semplificano l'utilizzo, come la ventola aspirante e il cassetto raccogli insetti. Vediamo tutto nei dettagli.

Struttura

La struttura di base delle zanzariere elettriche è sempre la stessa: una gabbia in plastica o metallo, che contiene una lampada UV e una griglia elettrificata. Alcuni modelli hanno anche una ventola aspirante.

La gabbia può essere aperta solo sul lato anteriore, su quello anteriore e posteriore, oppure su tutti e quattro i lati. Quest'ultima tipologia, ovviamente, è la più efficace, perché permette agli insetti di entrare da ogni direzione.

La zanzariera può essere appoggiata su una superficie piana, come un tavolo o un mobile, oppure può essere appesa, con l'apposito gancio o catenella. Se in casa avete bambini o animali, che potrebbero entrare in contatto con la griglia elettrificata, vi consigliamo di scegliere un modello da appendere.

Se volete usare la zanzariera elettrica all'esterno, scegliete un modello verticale o orizzontale di grandi dimensioni e assicuratevi che sia impermeabile e resistente alle intemperie. Se, invece, volete usarla in casa, potete optare per un modello più piccolo e compatto, magari di design.

Alimentazione

Le zanzariere elettriche possono avere due tipi di alimentazione: a corrente elettrica, quindi con cavo di alimentazione, o a batterie.

Le lampade con cavo sono adatte all'uso interno, in casa o in locali commerciali. Hanno il vantaggio di poter restare accese per molte ore, anche tutta la notte o tutto il giorno, e sono molto potenti.

Le zanzariere elettriche a batterie, invece, possono avere una batteria ricaricabile o pile sostituibili e sono ottime per l'uso esterno, in giardino, in terrazzo o in campeggio ad esempio, perché non hanno bisogno di una presa di corrente. L'unico svantaggio di queste lampade è che hanno un'autonomia limitata e potrebbero non rimanere accese per tutta la notte.

Potenza e consumi

La potenza delle zanzariere elettriche è indicata in Watt e in genere va dai 12 W ai 60 W. Maggiore è il wattaggio, maggiore è la potenza e quindi l'efficacia della lampada e della griglia elettrificata.

Ovviamente, il wattaggio incide anche sui consumi, ma non dovete pensare che una lampada potente incida molto sulla bolletta, perché il consumo è più o meno pari a quello delle comuni lampadine a incandescenza. Se volete risparmiare, potete scegliere una zanzariera con lampade a risparmio energetico.

Raggio d'azione

Per essere sicuri che la lampada sia efficace, dovete controllare il suo raggio di azione e assicurarvi che sia sufficientemente grande da coprire tutta la zona dove volete posizionarlo. Se volete usare la zanzariera elettrica all'aperto, ad esempio in giardino, vi conviene scegliere un modello con un raggio di azione molto ampio.

La maggior parte dei modelli attualmente in commercio copre dai 30 ai 60 metri quadrati, ma alcune zanzariere di grandi dimensioni arrivano a coprire fino a 200 metri quadrati.

Ventola aspirante

Alcune zanzariere elettriche, oltre alla lampada UV e alla griglia elettrificata, hanno una ventola aspirante che ne potenzia l'efficacia. Quando gli insetti si avvicinano alla lampada, la ventola li aspira e li spinge sulla griglia, che li fulmina e uccide.

I modelli con ventola sono un po' più costosi di quelli tradizionali e possono essere anche un po' rumorosi, ma se avete bisogno di uccidere molti insetti, ve li consigliamo.

Cassetto raccogli insetti

Infine, tutte le zanzariere elettriche hanno un cassetto che raccoglie gli insetti fulminati dalla griglia, di solito posto nella base del dispositivo.

Assicuratevi che il cassetto sia estraibile e lavabile, per una facile pulizia.

Materiali

I materiali con cui sono realizzate le lampade devono essere resistenti e duraturi. Se si tratta di modelli destinati al giardino o all'uso esterno, è bene che siano anche impermeabili. La parte più importante della zanzariera elettrica è la lampada, che deve essere efficace, quindi uccidere il più alto numero di insetti, ed efficiente. Un altro aspetto da valutare è la leggerezza della struttura, soprattutto, per i modelli che possono essere appesi al soffitto o al muro. In genere, la struttura esterna di una zanzariera è realizzata in alluminio o ABS.

Rumorosità

Tutte le zanzariere elettriche emettono dei rumori, soprattutto, quando gli insetti subiscono le scosse elettriche. Ma, oltre a questo rumore, alcuni modelli possono emettere anche un ronzio, che si azione nello stesso momento in cui la lampada viene accesa. Di solito, non si tratta di un suono eccessivamente alto e fastidioso, ma può diventarlo di notte perché accentuato dal silenzio. Per questo motivo, prima di acquistare una zanzariera elettrica, è bene leggere tutte le informazioni relative alla rumorosità e capire se si tratta di un modello più o meno silenzioso.

Protezione

Quasi tutte le zanzariere elettriche sono dotate di una struttura esterna che funge da gabbia. Questa struttura è molto importante perché è una vera e propria protezione, fondamentale in presenza di bambini o animali domestici. Fortunatamente, tutti i modelli più moderni e all'avanguardia ne sono provvisti.

Prezzo

La zanzariera elettrica ha un prezzo di fascia media, pertanto, è accessibile per tutte le tasche. Ovviamente, in commercio è possibile trovarne anche di molto costose, ma per avere una zanzariera elettrica efficace non serve spendere molti soldi. Se state cercando una soluzione con un buon rapporto qualità/prezzo, potete orientarvi su un modello che costi sui 20 euro.

Come e dove posizionare la zanzariera elettrica

La zanzariera elettrica deve essere posizionata in un luogo asciutto e su una superficie stabile, in modo che non possa cadere e rompersi, o peggio, far del male a qualcuno. È possibile installarla all'interno della casa o esternamente, in giardino o in terrazza. La maggior parte dei modelli può essere semplicemente appoggiata a terra oppure appesa al muro, infatti, quasi tutte le zanzariere possiedono una catenina realizzata appositamente per mettere in sospensione la zanzariera.

Dove comprare le zanzariere elettriche

Potete acquistare le zanzariere elettriche nei negozi di articoli per la casa, bricolage e fai da te più forniti, come BricoBravo, Unieuro o EuroSpin o, in alternativa, su Amazon. Tenete presente che la scelta nei negozi fisici è sempre limitata, quindi non è detto che troviate tutti i modelli che vi abbiamo consigliato in questa guida. Invece, nella sezione dedicata del noto marketplace, c'è un vasto assortimento di zanzariere elettriche di ogni tipo, spesso in offerta.

