La Black Friday Week 2022 di Amazon inizia oggi: i prodotti e le occasioni da non perdere

Il Black Friday 2022 inizia ufficialmente il 25 novembre, ma su Amazon è già partita la Black Friday Week, una settimana di sconti e promozioni su tantissimi prodotti che anticipa il venerdì nero. La Settimana del Black Friday Amazon durerà da oggi, 18 novembre, fino al 28 novembre, quando si concluderà uno dei weekend più attesi dell'anno.

Ma quali sono le occasioni da non perdere? Abbiamo selezionato diversi prodotti acquistabili su Amazon e, per aiutarvi nella scelta, li abbiamo suddivisi in categorie: troverete articoli di abbigliamento, elettronica, elettrodomestici per la casa e la cucina ma anche prodotti Oral-B, videogiochi e giochi per bambini con sconti fino al 70%.

Abbigliamento: 5 prodotti scontati per la Black Friday Week 2022

Jeans, polo, cardigan e giacche per l'inverno di brand come Levi's, Helly Hansen e Columbia: ecco i 5 capi di abbigliamento scontati in occasione della Black Friday Week 2022 da non farsi scappare.

I migliori elettrodomestici in promozione durante la Black Friday Week

Se avete intenzione di acquistare un nuovo elettrodomestico questa è l'occasione giusta per farlo: tra i prodotti della Black Friday Week Amazon ci sono infatti anche piccoli e grandi elettrodomestici per casa e cucina. Dalla lavasciuga Candy alla friggitrice ad aria Ariete, ecco 5 prodotti da non perdere.

Settimana del Black Friday Amazon: i prodotti Oral-B da non perdere

Anche Oral-B, leader nel settore dell'igiene orale, partecipa alla Black Friday Week di Amazon: alcuni dei suoi modelli di spazzolini elettrici più venduti, tra cui lo Smart 4 4500, l'iO Series 6 e il Genius X sono ora in promozione con sconti fino al 63%.

Cosa acquistare nella categoria Elettronica: Apple, Xiaomi, LG e Oppo in sconto per la Black Friday Week

I dispositivi tech come smartphone e smartwatch sono tra i prodotti più attesi in eventi come questo della Black Friday Week, che anche quest'anno non lascia gli utenti a mani vuote: oltre all'Apple Watch Series 6 e allo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, gli appassionati di elettronica potranno approfittare degli sconti anche su tv, auricolari e pc.

Black Friday Week 2022: i videogiochi da non perdere

Gamer e appassionati possono approfittare delle promozioni su tanti titoli per PS5, Xbox e Nintendo Switch, dalle nuove uscite ai grandi classici proposti in versione rinnovata: ecco la nostra selezione dei 5 videogiochi da acquistare per la Settimana del Black Friday.

Giochi e giocattoli per bambini in sconto per la Settimana del Black Friday Amazon

Perché non approfittare delle promozioni della Black Friday Week per anticiparsi con i regali di Natale? Se per gli adulti c'è l'imbarazzo della scelta, per i bambini giochi e giocattoli vanno per la maggiore: scopriamo quali sono i migliori da mettere sotto l'albero sfruttando gli sconti.