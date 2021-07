I migliori rasoi elettrici Braun del 2021: guida all’acquisto Braun è uno dei principali produttori di rasoi elettrici. In commercio si trovano diversi tipi di rasoi elettrici Braun, che sono divisi in serie, dalla Serie 1 alla Serie 9. I vari modelli si distinguono per caratteristiche tecniche, funzioni e accessori, ma si tratta sempre di rasoi elettrici a lamine. Per aiutarvi a scegliere il rasoio più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una classifica dei migliori rasoi elettrici Braun del 2021 e una pratica guida all’acquisto.

Braun è uno dei principali produttori di rasoi elettrici. Fondata in Germania nel 1921 da Max Braun, l'azienda nel 1967 è stata acquistata da Gillette e nel 2005 è diventata di Procter & Gamble. Ad oggi, è una delle maggiori produttrici di articoli per la cura della persona, in particolare rasoi elettrici, regolabarba ed epilatori. Non è difficile capire il segreto di tanto successo: tutti i suoi prodotti sono caratterizzati da tecnologie all'avanguardia e materiali di altissima qualità.

In commercio si trovano diversi tipi di rasoi elettrici Braun, che sono divisi in serie, dalla Serie 1 alla Serie 9. I vari modelli si distinguono per caratteristiche tecniche, funzioni e accessori, ma si tratta sempre di rasoi elettrici a lamine, con una o più lame oscillanti e una lamina bucherellata, che evita il contatto diretto con la pelle.

Per scegliere il rasoio più adatto alle vostre esigenze, dovete tenere conto soprattutto del tipo di pelle, del tipo di barba e delle vostre abitudini di rasatura. Per aiutarvi, abbiamo selezionato i migliori rasoi elettrici Braun del 2021, scegliendoli tra i più venduti e meglio recensiti. Scoprirete, inoltre, come funzionano i rasoi Braun, a chi sono adatti e quali sono le differenze tra le varie Serie.

Come funziona il rasoio elettrico Braun

Come abbiamo anticipato, tutti i rasoi elettrici Braun sono a lamine. Il primo rasoi elettrico, inventato da Jacob Schick nel 1930, era proprio a lamine. Ovviamente, da allora i rasoi di questo tipo sono molto cambiati, ma il funzionamento base resta invariato: la testina ha delle lame oscillanti, protette da una lamina bucherellata, molto sottile e ricurva, che cattura i peli da rasare ed evita il contatto tra pelle e lame.

A differenza dei modelli con testine rotanti, i rasoi elettrici a lamine si usano in modo molto simile a quelli tradizionali, con movimenti dritti dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. I rasoi Braun sono molto delicati e, grazie alle testine flessibili, si adattano bene alle forme del viso, per rasare in modo efficace anche zone difficili.

A chi è adatto il rasoio elettrico Braun

I rasoi elettrici a lamine sono molto più delicati di quelli a testine rotanti, perché la lamina evita il contatto diretto tra la pelle e le lame. I rasoi elettrici Braun, che come abbiamo visto sono tutti a lamine, sono quindi perfetti per chi ha la pelle sensibile o si rade tutti i giorni.

È anche vero che i rasoi elettrici a lamine sono meno efficaci di quelli a testine rotanti sulla barba folta e dura, perché si adattano meno alle forme del viso. I rasoi Braun, però, hanno quasi tutti testine flessibili, che riescono a raggiungere anche i punti più problematici, come il collo e il mento.

Gli 8 migliori rasoi elettrici Braun

Per stilare la classifica dei migliori rasoi elettrici Braun, abbiamo selezionato i modelli più venduti e meglio recensiti tra quelli attualmente sul mercato. Troverete sia gli ultimi modelli, cioè quelli della Serie 9, sia quelli delle Serie 7, 5 e 3, più datati ma comunque ottimi.

1. Braun Series 9 9297cc

Il Braun Series 9 9297cc è il miglior rasoio elettrico Braun attualmente sul mercato. Ha la testina a lamina (come tutti i rasoi Braun), con ben quattro elementi di rasatura e due pettini radenti con rivestimento in titanio, che permettono di radere in una sola passata anche i peli più corti, senza irritare la pelle. La tecnologia sonica con 10.000 micro vibrazioni riduce l'attrito sulla pelle, per la massima delicatezza. La testina è flessibile e si adatta bene alle forme del viso. Inoltre, il rasoio è dotato di Intelligenza Reattiva che, grazie a un chip, regola la rasatura in base alle caratteristiche del viso. È Wet&Dry e si può usare quindi sia sulla pelle asciutta che su quella bagnata, con o senza schiuma da barba. Si può sciacquare sotto acqua corrente, perché è impermeabile al 100%. Funziona senza fili, con batteria Li-Ion, che garantisce 50 minuti di autonomia con una sola ora di ricarica. È dotato di stazione di pulizia Clean&Charge, che non solo ricarica, ma elimina anche il 99,9% dei batteri, lubrifica e asciuga il rasoio. La confezione include la custodia da viaggio in pelle.

Pro: è un rasoio elettrico estremamente preciso, ma allo stesso tempo delicato sulla pelle, il migliore per chi ha una barba folta e dura e una pelle sensibile. Grazie alla stazione di ricarica e pulizia Clean&Charge, è sempre pronto all'uso e perfettamente disinfettato.

Contro: il prezzo è un po' più alto di quello degli altri rasoi Braun, ma è pienamente giustificato dalle caratteristiche all'avanguardia di questo modello.

2. Braun Series 9 9242s

Il rasoio elettrico Braun Series 9 9242s ha le stesse caratteristiche dell'altro modello della Serie 9 che abbiamo visto più su, l'unica differenza è che non ha la stazione di pulizia Clean&Charge, ma una semplice base di ricarica. Si ricarica comunque in una sola ora e può essere lavato sotto acqua corrente, perché è completamente impermeabile. La confezione include una custodia da viaggio in stoffa.

Pro: questo modello della Serie 9 ha tutte le caratteristiche del modello top di gamma che abbiamo visto in precedenza, ma è più economico perché non ha la base Clean&Charge. È quindi perfetto per chi vuole un rasoio dalle prestazioni elevatissime, ma ad un prezzo accessibile.

Contro: non avendo la base Clean&Charge, non viene automaticamente disinfettato e lubrificato, quindi ha bisogno di maggiore manutenzione.

3. Braun Series 7 7898cc

Il rasoio elettrico Braun Series 7 7898cc, pur appartenendo alla meno recente Serie 7, è dotato di Intelligenza Reattiva, che adatta la rasatura alle caratteristiche del viso, per un risultato impeccabile. La testina a lamina ha 4 elementi di taglio sincronizzati (3 elementi di taglio e una SkinGuard) che rimuovono in una sola passata la stessa quantità di peli che i rasoi Braun della generazione precedente rimuovevano in due. Ha 5 modalità di rasatura personalizzate, per regolare la potenza del rasoio in base al tipo di barba e pelle. Il rasoio ha anche un rifinitore di precisione integrato, per radere le zone più difficili, come le basette. È Wet&Dry, quindi si può usare su pelle bagnata o asciutta, ed è dotato di stazione di pulizia Clean&Charge.

Pro: questo rasoio elettrico Braun ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché è efficace in una sola passata, delicato, ricco di accessori ma non costa molto.

Contro: alcuni utenti che hanno recensito questo rasoio su Amazon hanno trovato scomodo il fatto che non si possa usare mentre è in carica con il filo, ma bastano dieci minuti di ricarica per una rasatura completa.

4. Braun Series 5 5197cc

Il Braun Series 5 5197cc non è uno dei modelli più recenti, ma resta un ottimo rasoio elettrico. Ha un motore AutoSense, che rende la rasatura efficace fin dalla prima passata, anche su barba folta. La testina flessibile a 8 direzioni è precisa e delicata sulla pelle, anche sulle zone più difficili, come il collo e il mento. Ha un rifinitore di precisione incorporato, perfetto per le basette. È impermeabile al 100% e Wet&Dry, quindi può essere usato sia su pelle asciutta sia su pelle bagnata, anche con schiuma o gel da barba. Funziona senza fili, con batteria Li-Ion ricaricabile, e ha un'autonomia di 50 minuti con una carica completa. La confezione include la stazione di ricarica Clean&Charge, che pulisce, igienizza, lubrifica e asciuga il rasoio.

Pro: secondo le recensioni su Amazon, questo rasoio rade alla perfezione, lasciando la pelle liscia ma non arrossata.

Contro: a differenza dei rasoi della Serie 9, non ha la tecnologia sonica.

5. Braun Series 5 5030s

Il rasoio elettrico Braun Series 5 5030s è pensato per le pelli sensibili, perché garantisce una rasatura precisa con poche passate e senza esercitare troppa pressione. La testina flessibile a 8 direzioni si adatta perfettamente alle forme del viso. Inoltre, ha due lamine SensoFoil con 899 fori, che permettono di rasare peli corti fino a 0,058 mm, e un pettine radente centrale che aiuta a catturare anche i peli che crescono in diverse direzioni. Ha anche un rifinitore di precisione estraibile, per definire i contorni di barba e basette. È impermeabile, ma non Wet&Dry, quindi si può sciacquare sotto acqua corrente, ma non si può usare su pelle bagnata. Funziona sia con filo che senza e la batteria Li-Ion assicura 50 minuti di autonomia con un'ora di ricarica.

Pro: secondo le recensioni su Amazon, la testina di questo rasoio elettrico è allo stesso tempo efficace, precisa e delicata sulla pelle. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Contro: non è Wet&Dry, quindi si può usare solo sulla pelle asciutta.

6. Braun Series 3 ProSkin 3080s

Il rasoio elettrico Braun Series 3 ProSkin 3080s ha una testina a lamina con tre elementi di rasatura oscillanti indipendenti, che si adattano alle forme del viso e si ritraggono automaticamente in caso di pressione, per proteggere la pelle. Grazie al sistema Micro Comb, cattura più peli in una sola passata rispetto ai rasoi Braun della generazione precedente. Ha un rifinitore di precisione estraibile, è impermeabile al 100% e Wet&Dry, per una rasatura a secco o con acqua. Funziona senza filo e la batteria ha un'autonomia di 40 minuti con un'ora di carica, mentre una carica rapida di 5 minuti basta per una rasatura.

Pro: ha un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è uno dei migliori rasoi per chi non ha una pelle particolarmente sensibile, né una barba troppo dura e folta.

Contro: l'autonomia della batteria è di 40 minuti con una carica completa, contro i 50 minuti dei modelli più recenti.

7. Braun Series 3 Shave & Style 3010s

Il rasoio elettrico Braun Series 3 Shave & Style 3010s è uno strumento 3 in 1, per rasare, rifinire e delineare i bordi della barba. Ha una testina rasoio con tre elementi di rasatura e lamine SensoFoil, un rifinitore con lame affilate per modellare basette e baffi e cinque pettinini (da 1 a 7 mm) per regolare la lunghezza della barba. Le lame sono sensibili alla pressione e si ritraggono automaticamente per non danneggiare la pelle. Il rasoio è impermeabile al 100% e Wet&Dry, per un uso a secco o con acqua. Funziona senza filo, con batteria NiMH, che si ricarica completamente in un'ora per 45 minuti di utilizzo o in cinque minuti per una singola rasatura.

Pro: è molto economico, ma allo stesso tempo è un ottimo rasoio e rifinitore, preciso e delicato sulla pelle.

Contro: non ha la base di ricarica, ma un caricatore con filo.

8. Braun MobileShave M90

Braun MobileShave M90 è un rasoio elettrico portatile, piccolo e compatto, perfetto per chi cerca un prodotto da viaggio o da portare sempre con sé per ritocchi durante la giornata. Come tutti i rasoi elettrici Braun è a lamina. La sua lamina SoftFoil extralarge è sottile e flessibile, si adatta perfettamente alle forme del viso e riesce a rasare anche i peli più corti. Ha anche un rifinitore incorporato, per baffi e basette. Funziona con due batterie AA ed è completamente lavabile sotto acqua corrente.

Pro: è piccolo, compatto e leggero, ma allo stesso tempo efficace, ottimo da portare in viaggio.

Contro: secondo alcune recensioni su Amazon, è un po' delicato.

Le differenze tra le Series di rasoi elettrici Braun

I rasoi elettrici Braun sono divisi in serie, che al momento vanno dalla Serie 1 alla Serie 9. I rasoi della Serie 1, ormai difficili da trovare nei negozi, sono quelli base, mentre le serie successive presentano migliorie tecnologiche che li rendono più performanti, ma anche più costosi.

Per sceglie il miglior rasoio elettrico Braun, quindi, dovete tenere conto soprattutto delle vostre esigenze. Vediamo quali sono le differenze principali tra le varie serie.

Series 1

I rasoi della Serie 1 sono i più datati, i meno tecnologici e anche i più economici. I rasoi di questa serie hanno caratteristiche base e una lamina che si muove in due direzioni. Sono ottimi per chi vuole spendere poco e non ha esigenze particolari, come una pelle molto sensibili o una barba difficile da radere.

Serie 3

I rasoi della Serie 3 hanno tre elementi di rasatura oscillanti indipendenti, che permettono alla testina di rasare efficacemente anche i punti più difficili da raggiungere, come il collo. Alcuni modelli sono Wet&Dry, si possono cioè usare sia su pelle asciutta che bagnata. Sono consigliati a chi vuole un rasoio elettrico Braun con un buon rapporto qualità-prezzo, senza troppi accessori e funzioni extra.

Serie 5

I rasoi della Serie 5 presentano notevoli migliorie: oltre agli elementi di rasatura oscillanti, hanno anche una testina rotante fino a 33°, che si adatta meglio alle forme del viso e del collo. Inoltre, hanno la tecnologia AutoSense, che riconosce la densità della barba e regola la rasatura di conseguenza. Rispetto ai modelli delle serie precedenti, sono più indicati a chi ha la pelle sensibile.

Serie 7

I rasoi della Serie 7 non solo hanno la tecnologia AutoSense, ma anche la tecnologia sonica, con micro vibrazioni ad alta frequenza, che riducono l'attrito e aiutano la testina a scorrere meglio sulla pelle. Sono molto delicati e quindi ottimi per chi si rade frequentemente e ha la pelle sensibile.

Serie 9

I rasoi della Serie 9 sono i migliori, perché oltre ad avere tutte le tecnologie dei modelli della serie precedente, hanno anche 4 elementi di taglio, con un elemento centrale rivestito in titanio. Inoltre, sono tutti Wet&Dry, hanno una batteria con elevata autonomia e molti modelli hanno la base Clean&Charge, che ricarica, pulisce, igienizza, lubrifica e asciuga il rasoio. Sono anche i più costosi, ma se cercate un rasoio dalle prestazioni elevatissime, adatto a tutti i tipi di barba e pelle, sono quelli che fanno per voi.

Dove comprare i rasoi elettrici Braun

Potete acquistare i rasoi elettrici Braun in negozi specializzati in piccoli elettrodomestici e dispositivi per la cura della persona. Per trovare i modelli che abbiamo inserito nella nostra classifica, e non solo, vi consigliamo di dare un'occhiata allo store Braun su Amazon, dove ci sono tutti i loro rasoi attualmente sul mercato, spesso a prezzo scontato.