Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2024: le date, come partecipare e di quali sconti approfittare Tutto pronto per la Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon, che si svolgerà dalla mezzanotte del 20 marzo alle 23.59 del 25 marzo. Torna anche quest'anno l'evento durante il quale sarà possibile acquistare a prezzi ribassati e molto convenienti prodotti appartenenti a numerose categorie prodotti: dispositivi per la beauty routine, elettrodomestici per la pulizia della casa e per la cucina, dispositivi per il gaming, dispositivi elettronici e accessori alla moda.

Anche quest'anno su Amazon avrà luogo la Festa delle Offerte di Primavera 2024, l'evento che dalla mezzanotte del 20 marzo alle 23.59 del 25 marzo permetterà di fare acquisti a prezzi davvero convenienti.

Le offerte coinvolgono tutti gli ambiti: potrete acquistare a prezzi ribassati vestiti e accessori alla moda, ma anche elettrodomestici per la cucina, aspirapolveri e robot, epilatori e rasoi elettrici, dispositivi per il gaming e tutto ciò che può rendere la casa intelligente, come l'altoparlante Echo. Ma non è tutto: sarà possibile acquistare anche smartphone, smart tv e smart watch di ultima generazione.

Dunque, se state pensando di rinnovare gli apparecchi tecnologici e gli elettrodomestici di casa vostra oppure volete solo acquistare un capo o qualcosa per farvi un regalo, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Quando cominciano le Offerte di Primavera di Amazon?

L'inizio ufficiale della Festa delle Offerte di Primavera 2024 è previsto per la mezzanotte del 20 marzo; tutti gli iscritti ad Amazon potranno acquistare prodotti finanche alla metà del prezzo entro le 23.59 del 25 marzo. Ma attenzione: fin da ora è possibile accedere ad alcune offerte disponibili in anteprima. Seppur non super convenienti come quelle che saranno disponibili durante l'evento, sono un ottimo assaggio dei prezzi ribassati a cui si potrà accedere nei prossimi giorni. Le offerte disponibili coinvolgono tutti gli ambiti merceologici.

Come usufruire delle Offerte di Primavera 2024

Come si partecipa alla Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon? Niente di più semplice: tutto quello che bisogna fare è essere iscritti ad Amazon, gli sconti saranno accessibili a tutti. Gli iscritti al servizio in abbonamento Prime non avranno alcun vantaggio? In realtà sì, ma solo in parte: gli abbonati potranno accedere ad alcune offerte con qualche ora di anticipo, avendo l'opportunità di acquistare ciò che desiderano senza rischiare il tutto esaurito. Il servizio Prime è molto vantaggioso anche per quanto riguarda le spedizioni, perché permette di ricevere ciò che si è acquistato entro 24 ore.

Per poter usufruire di Amazon Prime, è sufficiente accedere al proprio account Amazon e sottoscrivere l'abbonamento; molto conveniente è l'opportunità di utilizzare il servizio facendo una prova gratuita di 30 giorni.

Disponibili per tutti saranno invece le offerte WOW, che sono a tempo e devono essere colte al volo, anche perché particolarmente vantaggiose.

Quali prodotti e servizi si troveranno scontati su Amazon durante la Festa delle Offerte di Primavera

Avete già una lista dei desideri? Cominciate a far mente locale su ciò che vorrete acquistare, in modo da navigare a colpo sicuro sul portale di Amazon, perché le offerte disponibili da 20 al 25 marzo 2024 saranno veramente numerose.

Tra tutte le categorie coinvolte, vi segnaliamo in particolare quella riguardante i dispositivi a marchio Amazon che rendono la casa più intelligente – come Echo Dot, Echo Show o Echo Hub – e quella che segnala le offerte dedicate agli smartphone – Samsung, Huawei e LG tra gli altri – ai pc e ai monitor per il gaming, oltre che agli smartphone e alle smart tv.

Anche gli amanti della moda saranno accontentati: vestiti, tute, scarpe, borse e zainetti saranno disponibili a prezzi davvero ribassati.

E per quanto riguarda gli elettrodomestici? Se state pensando di acquistare un robot lavapavimenti, dovrete tenere d'occhio quelli a marchio iRoomba, mentre tra le aspirapolveri vi segnaliamo quelle a marchio Hoover.

Infine, non mancheranno certamente gli sconti dedicati agli epilatori laser ed elettrici e ai rasoi elettrici, soprattutto se a marchio Braun.

Parliamo invece dei servizi: durante questa cinque giorni, sarà possibile attivare l'abbonamento a Kindle Unlimited avendo a disposizione 2 mesi gratuiti: i lettori forti apprezzeranno questa opportunità.

Chi utilizza Amazon Fresh, il servizio dedicato alla spesa, invece, deve sapere che, dal 20 al 25 marzo, i clienti Prime di Milano, Roma, Bologna, Torino e dintorni potranno usufruire del 20% di sconto sulla spesa di prodotti alimentari e per la casa. Su Roma e Torino, inoltre, sarà attiva un’ulteriore promozione del 20% sui prodotti per le pulizie venduti da Pam Panorama su Amazon.

