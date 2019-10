Venerdì 29 novembre sarà il Black Friday 2019: l'appuntamento con il venerdì nero è atteso da milioni di persone in tutto il mondo, pronte ad approfittare di offerte e sconti dedicati.

Nato nel 1924 grazie all'iniziativa della catena statunitense Macy's, il Black Friday è diventato un evento di costume di portata mondiale, che coinvolge moltissimi store come Amazon, Unieuro, Mediaworld e molti altri.

Ma come nasce il Black Friday, e soprattutto, perchè si chiama così? Vediamo qual è l'origine del nome del venerdì più conveniente dell'anno.

Black Friday, l'origine del nome

L'origine del nome "Black Friday" non è univoca: ci sono infatti diverse teorie sul motivo per cui il Black Friday si chiama proprio così. Se facciamo riferimento al "venerdì nero", non possiamo dimenticare l'anno più nero degli Stati Uniti, ovvero il 1929: il giorno in cui crollò la Borsa di Wall Street fu ribattezzato proprio "venerdì nero", da cui ebbe inizio la Grande Depressione americana.

Ma come ha fatto un termine così negativo a rappresentare un evento associato a ricchezza e potere di acquisto? Per quanto riguarda il termine "black", bisogna fare riferimento al mondo della contabilità: sui libri contabili, infatti, gli utili venivano evidenziati con il colore nero, mentre le perdite erano realizzate con il colore rosso.

"Friday Black", poi, può riferirsi anche ai numerosi ingorghi che si sono iniziati a creare negli Stati Uniti durante gli sconti di Novembre: un traffico intenso e quasi insostenibile, che si riversava nelle strade di tutta l'America, soprattutto nell'area di Filadelfia.

Black Friday in Italia: offerte su tecnologia, viaggi, abbigliamento e molto altro

Ne è passata di acqua sotto i ponti dal 1924, anno di nascita ufficiale del Black Friday: per il 2019 i consumatori si aspettano offerte e sconti su moltissime categorie di prodotti, in particolare tecnologia, abbigliamento, voli aerei, offerte per le principali compagnie telefoniche.

La maggior parte delle offerte saranno disponibili su Amazon a partire da lunedì 25 novembre, quando avrà inizio la Black Week: ma sono attese offerte e promozioni anche dai principali store online, oltre che in moltissimi negozi fisici in Italia e nel mondo.