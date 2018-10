Macabro ritrovamento nelle scorse ore lungo la strada che collega i Comuni di Cotignola e Solarolo, in provincia di Ravenna. Dal fossato a bordo carreggiata alcuni automobilisti di passaggio hanno scorto prima una moto e poi un giovane senza vita che giaceva poco lontano. Si trattava di un motociclista 28enne di Solarolo, successivamente identificato come Francesco Mazzini, deceduto a seguito di un terribile incidente stradale che era avvenuto poco prima. Alla tragedia, scoperta nella prima mattinata di venerdì, intorno alle 7.30, nessuno però avrebbe assistito e la vittima è rimasta nel fossato a lungo prima di essere soccorsa.

Quando i primi automobilisti si sono accorti della presenza della moto hanno subito chiamato i soccorsi ma ormai per il 28enne non c'era più nulla da fare. Inutile l’intervento del 118, all'arrivo dei sanitari l'uomo era già morto e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l'accaduto. Secondo le prime verifiche degli agenti della municipale, il ragazzo potrebbe aver perso il controllo della moto, una Honda di grossa cilindrata, in corrispondenza di una semicurva, finendo nel fosso dopo avere tagliato l’intera carreggiata. Al momento sembra esclusa l'ipotesi di un coinvolgimento di altri mezzi.