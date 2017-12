È il Corriere della Sera a riportare una vicenda deprecabile, che avviene proprio durante un momento di festa e condivisione dedicato ai più piccoli. Durante i festeggiamenti natalizi, infatti, un professore dell'istituto comprensivo Casteller di Paese, una cittadina di circa 30mila abitanti in provincia di Treviso, è stato aggredito dai genitori di uno dei suoi alunni. La sua colpa sarebbe stata quella di aver rimproverato uno degli alunni perché si sarebbe rifiutato di uscire assieme agli altri compagni per la ricreazione, utilizzando toni poco rispettosi. La ricostruzione di ciò che è successo è riportata dal Corsera, che addossa gran parte della responsabilità al padre del ragazzo: "Ha chiesto di parlare col docente del figlio, che lo ha ricevuto senza problemi. Ma poche parole sono bastate a far volare le scintille. A portare l’ uomo a scuola, di sabato mattina, una ramanzina che il professore aveva fatto al ragazzino. Lo avrebbe ripreso, per un motivo peraltro banalissimo. Il ragazzo, che frequenta la terza media, sarebbe uno studente un po’ vivace e non nuovo a problemi con gli insegnanti, per una certa ritrosia ad accettarne l’autorità."

L'uomo avrebbe colpito il professore al volto, dopo averlo spintonato ripetutamente, aiutato in qualche modo dalla moglie. Dopo qualche minuto, a scuola è giunta anche una pattuglia dei carabinieri, che è riuscita a riportare la calma con qualche difficoltà. Sul posto sarebbe giunta anche un'ambulanza, chiamata dai colleghi del professore: il personale paramedico si sarebbe limitato a dare un'occhiata e prestare le cure del caso, senza che fosse necessario il ricovero in ospedale.