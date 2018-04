Sfrecciava a velocità sostenuta in pieno centro cittadino dove il limite è a soli 30 chilometri orari, per questo l'autovelox piazzato dalla polizia locale si è immediatamente attivato, scattando una foto. Quando gli agenti hanno visionato il fotogramma, però, hanno capito che non era possibile nessuna sanzione: nell' istantanea infatti non era ritratto un pirata del strada ma un'anatra che aveva pensato di svolazzare rasoterra proprio di fronte alla macchinetta. È quanto accaduto nei giorni scorsi in una via residenziale di Oberwangen del comune di Köniz, nel Canton di Berna, in Svizzera.

A raccontare l'episodio la stessa amministrazione locale su Facebook postando la foto dell' Ispettorato della polizia di Köniz . Come accertato dall'autovelox, l'anatra è passata a volo radente a 52 chilometri orari, cioè ben 22 chilometri orari oltre il limite. Un superamento che per un conducente avrebbe comportato una multa salata e un avvertimento ma che per il volatile si è trasformato in uno "scatto" che le ha dato celebrità.