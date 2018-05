Quella utilitaria che sfrecciava a tutta velocità saltando diversi semafori rossi in pieno centro cittadino ha creato una comprensibile agitazione tra i cittadini locali e gli altri automobilisti. Nessuno però si aspettava di scoprire che al volante c'era una arzilla anziana di 86 anni che, alla richiesta di spiegazioni da parte della polizia che l'ha fermata, ha riferito con tranquillità che non si era accorta di nulla. Come raccontano i giornalai francesi, è quanto accaduto nei giorni scorsi in Dordogna, nel centro sud della Francia. A lanciare l'allarme sono stati gli altri automobilisti della zona che la incrociavano. Numerosi infatti sono state le chiamate alla polizia per segnalare quell'auto che ignorava semafori e incroci, sfrecciando con punte fino a 160 km/h sia sulle strade interne che nelle aree urbane con grave rischio di incidente stradale.

La donna è stata ripresa anche da diversi autovelox sparsi in zona ma non si è fermata fino a quando una pattuglia di agenti della stradale non l'ha intercettata, imponendole lo stop diversi chilometri dopo, tra i comuni di Miramont-de-Guyenne ed Eymet. Fortunatamente nella sua folle corsa la donna non ha causato incidenti né danni ma nei suoi confronti sono scattate numerose canzoni per violazione del codice della strada ma soprattutto la sospensione della patente e una richiesta di perizia medica per il ritiro definitivo della licenza di guida.