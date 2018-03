Colpita a più riprese con un cacciavate dal suo ex marito che è arrivato a sfondarle lo sterno con un violento colpo che solo per pochi millimetri non ha raggiunto organi vitali e causato la morte della donna. Così una giovane donna di 27 anni ha rischiato di morire nelle scorse ore in un'abitazione di Sarteano, piccolo comune della provincia di Siena. Il drammatico episodio nella serata di martedì, intorno alle 21,30, quando la donna era andata a casa dell'uomo per riprendersi il figlio di 4 anni del quale ha la custodia per decisione del Tribunale dei Minori ma che in giornata aveva lasciato all'ex marito, che aveva insistito per vederlo promettendo di riaccompagnarlo.

Durante l'incontro però l'uomo, un operaio di 36 anni, ha improvvisamente afferrato un cacciavite e ha iniziato a colpirla con brutale violenza, raggiungendola una prima volta al braccio sinistro e inseguendola poi in strada dove la donna era scappata. Qui l'ha colpita al petto rischiando seriamente di ucciderla prima di essere fermato e trattenuto dai vicini di casa. Quando i carabinieri di Chianciano Terme sono arrivati sul posto, allertati dagli altri condomini, l'uomo si stava ancora dibattendo per raggiungere la donna. I militari lo hanno subito arrestato con l'accusa di tentato omicidio e condotto in carcere al Santo Spirito di Siena mentre la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale al policlinico delle Scotte dove è stata ricoverata con prognosi riservata.

"Un ignobile atto di violenza contro una donna per mano dell’ex marito. Il tutto di fronte agli occhi del loro piccolo figlio. Lei adesso è fuori pericolo di vita. E questa è l’unica, ma importante, notizia positiva. Ringrazio di cuore i cittadini, le forze dell’ordine e gli operatori del servizio sanitario che sono intervenuti tempestivamente per scongiurare il peggio. Senza queste persone, oggi racconteremmo una storia ancora peggiore. Purtroppo nessuna comunità può ritenersi immune da questi orrori e gli strumenti per prevenire e intervenire non sono mai abbastanza"ha scritto il sindaco della cittadina toscana, aggiungendo: "Sono stati tanti i messaggi arrivati di solidarietà e di offerta di vicinanza alla ragazza e al suo bambino.

Ripartiamo da qui”.