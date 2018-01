Incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì all’interno dello stabilimento Pirelli di Settimo Torinese (Torino). Un operaio di cinquanta anni – la sua identità per il momento non è stata resa nota – è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da alcuni pneumatici. L’uomo, stando alle prime informazioni trapelate, avrebbe riportato diverse fratture agli arti inferiori e, immediatamente soccorso dai colleghi e dal personale del 118 che lo hanno liberato dalle pesanti gomme che lo avevano travolto, è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino.

Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro – Da quanto si apprende, le condizioni dell'operaio ferito sono serie ma fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi resta riservata. Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente sul lavoro è attualmente al vaglio dei tecnici dello Spresal dell’Asl To4.