Tragedia a Sestu, in provincia di Cagliari, dove un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere investito da una vettura di passaggio davanti agli occhi increduli della fidanzata. I due avevano poco prima avuto un diverbio, per questo Khafik El Amrani, questo il nome del giovane, residente ad Arbus e di origine marocchina, è uscito dall'auto in cui si trovavano e che era parcheggiata in un'area d'emergenza, ha attraversato al buio la statale 131 ed è stato travolto da una macchina che intanto era sopraggiunta nel senso di marcia opposto. È successo ieri sera, lunedì 26 febbraio, intorno alle 22. Sono subito intervenuti gli agenti della polizia stradale e il 118, a poca distanza dal centro commerciale Conforama, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, mentre la ragazza è ancora in stato di choc.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dagli agenti della polizia stradale, Khafik stava litigando furiosamente con la sua compagna per ragioni che sono ancora ignote. Non è neppure chiaro se la loro vettura fosse già ferma nell'area di sosta d'emergenza, oppure se in preda alla rabbia il 29enne abbia accostato per continuare a discutere. Ma all'improvviso il giovane ha aperto la portiera e si è allontanato attraversando la statale, in quel punto completamente al buio, dopo aver scavalcato il new jersey di cemento che separa le carreggiate. In quegli stessi istanti è sopraggiunta una Renault Kadjar diretta a Cagliari che l'ha travolto in pieno proiettandolo a una decina di metri sull'asfalto. Il conducente, infatti, non è riuscito a vedere nell'oscurità il ragazzo che avanzava nella sua direzione. Indagini sono ancora in corso per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che ha lasciato senza parole tutta la comunità locale e la famiglia della giovane coppia.