Colpita da emorragia cerebrale, una donna di settanta anni è morta la scorsa notte a bordo di un'ambulanza che dopo averla caricata a Sestriere, località invasa dalla neve, è rimasta per alcuni minuti bloccata da un albero caduto sulla strada verso l'ospedale di Susa. “I tempi erano strettissimi, dovevamo arrivare in ospedale in 15 minuti, tempistica difficile anche con la strada pulita”, ha spiegato Carlo Florindi, presidente della Croce Rossa di Bardonecchia. La settantenne è stata più volte rianimata in ambulanza, ma ciò non è stato sufficiente per salvarle la vita. “Siamo riusciti a salire al Sestriere – ha spiegato ancora Florindi – ma al ritorno abbiamo trovato la strada bloccata”. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, come sono stati immediati i tentativi di rianimare in ambulanza la donna, che ha avuto due arresti cardiaci prima del blocco stradale e un altro subito dopo. A bordo del mezzo era presente un medico. Il verbale del 118 è stato consegnato all'ospedale di Susa. L'Asl To3 ha avviato le verifiche del caso per accertare i tempi del soccorso.

Slavina travolge condominio a Sestriere – La situazione è apparsa particolarmente difficile a Sestriere, dove nella tarda serata di lunedì la neve – oltre un metro quella caduta nelle ultime 24 ore – ha sfondato porte e finestre di un condominio. I carabinieri hanno evacuato diverse famiglie, anche con bambini, e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il condominio però ha subito danni ingenti al piano terra e al primo piano ed è stato dichiarato inagibile. Un centinaio di persone sono state inoltre evacuate dal Villaggio Olimpico di Sestriere, la struttura realizzata per i Giochi del 2006 e attualmente adibita a hotel e residence, dopo che una trentina di stanze sono state invase dalla neve caduta da un cornicione.