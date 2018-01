Un uomo questa mattina ha provocato almeno due incidenti stradali a Sesto Fiorentino (Firenze), incidenti che hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre due. In nessuno dei due casi il conducente dell’auto ha prestato soccorso ma, al contrario, è scappato via. Successivamente però il presunto pirata della strada è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Si tratta di un marocchino di trentatré anni. Da quanto ricostruito, alla guida della sua auto intorno alle 11 l’uomo avrebbe causato un primo incidente all'incrocio tra via Gramsci e viale Michelangelo, tamponando due auto e ferendo due passanti che camminavano sul marciapiede.

L'incidente mortale in via Togliatti: il 33enne positivo alla cocaina – Poi, poco dopo, avrebbe travolto un altro pedone in viale Togliatti, un operaio di cinquantotto anni, Salvatore Stigliani, morto una volta giunto in ospedale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando l'auto, che viaggiava a forte velocità, lo ha travolto. Neppure in questa seconda occasione il conducente dell’auto pirata si è fermato a prestare soccorso ma, al contrario, ha accelerato per scappare via. Dagli accertamenti tossicologici fatti all'ospedale di Careggi sull'uomo, ora nel carcere di Sollicciano, è emerso che era positivo alla cocaina.