Quando è giunto in un ospedale della zona in un lago di sangue in preda a forti dolori e con un testicolo reciso, ha spiegato ai medici che era stata la moglie a ferirlo in quel modo con un violento morso. Dietro quello che potrebbe sembrare una scena di violenza familiare in realtà sembra si nascondesse un rapporto sessuale un po' troppo focoso tra i due . È quanto accaduto tra due coniugi di Taiwan , identificati dai giornali locali solo come il 51enne Wang, e la 49enne Hsieh, residenti nella cittadina di Taichung, nella regione centro-occidentale dell'isola di Taiwan.

Come hanno raccontato loro tessi ai medici, infatti, stavano consumando un rapporto sessuale nella loro abitazione di notte quando la donna in un gioco troppo focoso gli ha morso il testicolo strappandoglielo con i denti. Ai due non è rimasto che chiamare i soccorsi che sono arrivati sul posto intorno alle 2 di notte. All'arrivo dei paramedici Wang indossava solo una vestaglia e pare tenesse il testicolo in una ciotola di riso, mentre sua moglie continuava a ripetere in preda la panico "l'ho morso accidentalmente". Trasportato all'ospedale Tungs' Taichung Metroharbor Hospital, al 51enne i medici hanno ricucito il testicolo ma l'uomo rimane ricoverato per una possibile infezione e non è detto che riguadagnerà completamente la funzione sessuale.