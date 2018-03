in foto: Filippo De Rossi.

È durato circa due ore e mezza l'interrogatorio a cui è stato sottoposto Filippo De Rossi, trentacinquenne ex assessore al Commercio di Cittadella, accusato di concussione per richiesta di favori sessuali in cambio della regolarizzazione di due banchi di cibo e dolciumi di proprietà di altrettante donne. Da martedì 13 marzo De Rossi è iscritto nel registro degli indagati e nella giornata di ieri ha risposto alle domande poste dal sostituto procuratore, difendendosi dalle accuse mosse dalle due donne. Nel corso dell'interrogatorio il trentacinquenne sarebbe scoppiato in lacrime in più occasioni. Andrea Bertollo, legale dell'ex assessore, ha auspicato "a un'archiviazione, anche perché non c'è stata nessuna richiesta di favori sessuali. Nei prossimi giorni presenteremo una memoria difensiva al pubblico ministero".

L'accusa

Secondo le presunte vittime, che hanno aspettato diversi mesi prima di denunciare per paura, secondo quanto da loro dichiarato, di subire ritorsioni, De Rossi avrebbe fatto intendere di poter cancellare le multe elevate per due situazioni non a norma: la prima rappresentata da una bancarella abusiva, la seconda per aver prolungato l'attività commerciale oltre l'orario consentito. In entrambe le occasioni, tuttavia, non risultano multe elevate. Seconda una delle due denunce, l'uomo si sarebbe recato di notte nel B&B di una delle due donne, cercando di baciarla, ma, precisa ancora il legale di De Rossi, "Non c'è stato alcun blitz notturno nel B&B della signora. Forse c'è stato un normale controllo, ma durante il giorno". Secondo l'accusa, inoltre, l'ex assessore avrebbe spedito alle due commercianti foto osé di se stesso, attraverso Whatsapp. Gli avvocati dell'ex assessore hanno però puntualizzato che non c'è traccia di queste foto.

Dopo l'interrogatorio

In aula con il sostituto procuratore e il capitano della Guardia di Finanza Giuseppe Taverna dalle 10, De Rossi è uscito intorno alle 12.30 e ha raggiunto la moglie che lo attendeva al quarto piano leggendo un libro. L'ha baciata sulla fronte e, insieme a lei mano nella mano, sono usciti. "Sono molto stanco, ho parlato per oltre due ore", ha riferito ai giornalisti del Gazzettino.